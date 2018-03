STEREO met la pression sur l'existence d'un 4ème neutrino

neutrino (Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. C’est un fermion de spin ½.)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un...)

STEREO (Stereo (Solar TErrestrial RElations Observatory) est une mission spatiale de la NASA réalisée dans le cadre du programme international d'étude des relations Soleil-Terre (Solar Terrestrial Probes)....)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à...)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à amplitude constante soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations quel que soit le domaine.)

prix Nobel de Physique (Le prix Nobel de physique est une récompense gérée par la Fondation Nobel, selon les dernières volontés du testament du chimiste...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que...)

course (Course : Ce mot a plusieurs sens, ayant tous un rapport avec le mouvement.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

Institut Laue-Langevin (L'Institut Laue-Langevin (ILL), nommé ainsi en l'honneur des physiciens Max von Laue (physicien allemand 1879-1960) et Paul Langevin (physicien français 1872-1946) est un organisme de...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance...)

cosmologie (La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'Univers en tant que système physique.)

Heidelberg (Heidelberg est une ville d'Allemagne située dans la vallée du Neckar, au nord-ouest du Land de Bade-Wurtemberg. Le nom de "Heidelberg" provient peut-être de Heidelbeere qui veut dire...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)



Sont montrées les valeurs possibles des paramètres d'oscillation vers un 4ème neutrino et les valeurs maintenant exclues par les résultats de l'expérience STEREO. L'axe vertical correspond à la masse et à la fréquence d'oscillation vers un tel neutrino et l'axe horizontal (Horizontal est une orientation parallèle à l'horizon, et perpendiculaire à la verticale. Une ligne horizontale va « de la gauche...) amplitude (Dans cette simple équation d’onde :) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil...) statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une...) jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique nucléaire, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons. Le nombre de protons dans...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution, et...)

plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin plumbum.)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville,...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public...)

L'expérience STEREO, à laquelle participe le LAPP et le LPSC, a présenté ses premiers résultats de physique lors des 53èmes Rencontres de Moriond. Une grande partie de l'espace des paramètres autorisé pour une oscillation vers un hypothétique 4èmeest maintenant exclu.Alors qu'ils sont parmi les particules les plus abondantes de l', les neutrinos sont connus pour être des particules élémentaires extrêmement difficiles à détecter. Ils prennent naissance au coeur des étoiles ou audes phénomènes les plus violents de notre univers, mais peuvent aussi être produits par des accélérateurs de particules ou, comme dans le cas de l'expérience, dans les réactions au coeur des réacteurs nucléaires. Les neutrinos ne possèdent pas deélectrique et n'interagissent que très faiblement avec la matière. Aujourd'hui nous en connaissons 3 types ou saveurs: le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauique. Une étonnante découverte, faite il y a 20 ans, a montré que les neutrinos pouvaient changer de saveur, c'est à dire se transformer d'une saveur à l'autre lors de leur propagation. Ce phénomène, appelé "de neutrinos" a été récompensé par leen 2015.Existe-t-il plus de 3 types de neutrinos ? L'engouementde cette question a connu un nouvel élan en 2011, lorsque des chercheurs remarquèrent que deux séries de résultats expérimentaux jusque là inexpliqués pouvaient être interprétés par la transformation des neutrinos vers un 4ème type de neutrino encore jamais observé. Ce neutrino, dit "stérile" pour qualifier son caractère indétectable, aurait uneautour de l'eV, bien plus importante que celle des trois autres neutrinos déjà connus et sa découverte serait une avancée majeure en. Plusieurs expériences, dont STEREO, se sont engagées dans cetteau neutrino stérile afin de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'un 4ème neutrino.STEREO est une expérience franco-allemande observant les neutrinos issus du coeur du réacteur nucléaire dede l'à Grenoble. L'expérience a été conçue et mise en oeuvre par les groupes de recherche et les services techniques de l'Irfu-CEA de Saclay, de l'Laue-Langevin (ILL), du Laboratoire d'Annecy dedes particules (LAPP, CNRS/Université Savoie Mont Blanc), du Laboratoire de physique subatomique et(LPSC, CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP) de Grenoble et du(MPIK) de, Allemagne. Les prises de données sont en cours depuis plus de 18Les premiers résultats de l'expérience STEREO présentés lors des Rencontres de Moriond excluent une partie significative de l'espace des paramètres attendu pour l'existence d'un hypothétique 4ème neutrino, mais la quête mondiale au neutrino stérile ne s'arrête pas là pour autant. La collaboration STEREO se prépare en effet à accumuler 4 fois plus de données d'ici la fin de l'année 2019, ce qui permettra conjointement avec les résultats d'autres projets concurrents, mais complémentaires, actuellement en cours d'apporter un éclairage nouveau sur cet hypothétique 4ème neutrino. Grâce aux caractéristiques du coeur du réacteur de l'ILL, hautement enrichi en U235, l'expérience STEREO pourra aussi fournir de nouvelles mesures du spectre des neutrinos émis par la fission de cet, très importantes pour l'des expériences neutrino auprès des réacteurs.Le LPSC et le LAPP, particulièrement impliqués dans le, ont été chargés de la protection du détecteur vis à vis des bruits de fond (détecteur de muons, blindages enet polyéthylène), du cadre mécanique soutenant les blindages et facilitant le déplacement de l'expérience, de l'électronique d'de données et du système d'étalonnage du détecteur. Les physiciens de ces deux laboratoires ont eu une contribution majeure dans l'analyse des données de cette premièrede mesure et poursuivent leurs efforts avec l'exploitation des données de la 2ème campagne de mesure.Le projet STEREO est soutenu financièrement par l'Agence nationale de la recherche (ANR) pour la période 2013-2017 (incluant uned'études et construction qui aura duré 3 ans puis la phase actuelle d'exploitation), mais aussi en France par le, l'UGA, le CEA et l'Institut Laue-Langevin (ILL, Grenoble) ; en Allemagne par la Société Max Planck. Le projet bénéficie également du soutien des labex ENIGMASS et P2IO pour l'accueil de post-doctorants et de stagiaires.Référence- G. Mention et al, Phys. Rev. D83 (2011) 073006.