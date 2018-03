Des polymères mimant la peau des caméléons

Haut à gauche: structure moléculaire d'un plastomère synthétisé dans ce travail ; à droite: structure supramoléculaire formée par l'assemblage de plastomères identiques.

Bas à gauche: courbes contrainte-déformation pour des plastomères (« M300-2 » et « M300-3 ») qui miment le comportement mécanique des échantillons de peau de porc (Le porc (du latin porcus) qui se dit aussi cochon domestique (Sus scrofa domesticus) ou cochon des villes est un mammifère domestique omnivore de la famille des porcins, ou suidés proche du sanglier avec lequel il peut se croiser.) angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

© D.A. Ivanov et S.S. Sheiko

Les tissus biologiques ont des propriétés mécaniques complexes, difficiles à reproduire avec des matériaux de synthèse. Une équipe internationale a réussi à produire un matériau synthétique biocompatible qui se comporte comme les tissus biologiques et change deen se déformant, comme lades caméléons. Ces résultats, auxquels ont contribué des chercheurs du, de l'Université de Haute-Alsaceet de l'ESRF, leeuropéen, avec des collègues des universités américaines de Caroline duet d'Akron, sont publiés le 30 mars 2018 dans la revue. Ils augurent de matériaux inédits pour des dispositifs biomédicaux.Pour produire un implant médical, il est nécessaire de choisir un matériau aux propriétés mécaniques similaires à celles des tissus biologiques, au risque de provoquerou nécrose. Orde tissus dont la peau, la paroi intestinale ou lecardiaque ont la particularité d'être souplesen durcissant quand on les étire. Jusqu'à présent, il était impossible de reproduire ce comportement avec des matériaux synthétiques.Les chercheurs ont tenté de le faire avec un unique polymère. Pour cela, ils ont synthétisé un élastomère particulier composé d'un bloc central sur lequel sont greffées des chaînes latérales (comme un goupillon), et prolongé à chaque extrémité par deux blocs terminaux (voir figure). Les chercheurs ont trouvé qu'en choisissant bien les paramètres structuraux du polymère, le matériau suivait la mêmede déformation qu'un tissu biologique, en l'occurrence la peau de porc. Par ailleurs, il est biocompatible puisqu'il ne nécessite pas d'additifs et reste stable en présence de fluides biologiques comme à l'libre.Une autre propriété du matériau est apparue lors des expériences: sa couleur change en fonction de son état de déformation. Comme l'ont montré les scientifiques, c'est un phénomène purement, qui naît de l'de la lumière avec la structure du matériau. Desenatomique et des expériences dede rayons X ont montré que les blocs terminaux de ces polymères se rassemblent en sphères nanométriques, réparties dans une matrice formée par les structures en goupillon. La lumière interfère avec cette, qui diffuse une couleur donnée selon la distance entre les sphères ; un étirement du matériau se traduit donc par un changement de couleur. C'est le même mécanisme qui explique - en grande partie - comment les caméléons changent de couleur.Les chercheurs ont donc réussi à encoder dans un unique polymère synthétique à la fois des propriétés mécaniques (souplesse, profil de déformation) et des propriétés optiques, ce qui n'avait encore jamais été réalisé. En ajustant lades différentes chaînes ou la densité des chaînes latérales de la «», il est possible de moduler ces propriétés. Cette découverte pourrait déboucher sur des implants médicaux ou prothèses plus personnalisés (implants vasculaires, implants intraoculaires, remplacement de disques intervertébraux), mais aussi sur des matériaux aux profils de déformation complètement inédits, aux applications encore insoupçonnées.Vidéo: [url=http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/aar5308_supplementary_movie_mov2_seq2_v1.mp4][/url]Lorsque le matériau est étiré, sa couleur change. Crédit: S.S. Sheiko