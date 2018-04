Retour des protons au LHC

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)



© Lison Bernet

Le programme de physique reprendra en mai

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Dernière année du "run 2" avant un long arrêt pour travaux

C’est reparti pour le Grand collisionneur de hadrons ! Le 30 mars à 12h17, des protons ont circulé pour la première fois en 2018 dans la grande boucle de 27 kilomètres. Le plus puissant accélérateur de particules du monde entame sa septième année de prise de données et sa quatrième à l’énergie dede 13 TeV.Pour démarrer un accélérateur, il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton, d’autant que le LHC est le dernier rouage d’une chaîne de cinq accélérateurs. Après la pause hivernale au cours de laquelle de nombreuses opérations de maintenance ont été menées, les opérateurs ont progressivement remis en service les infrastructures et les accélérateurs.Les faisceaux qui ont circulé ne comprennent qu’un seul paquet de protons, contenant vingt fois moins de particules que d’habitude. Leur énergie est limitée à 450 GeV, c’est-à-dire l’énergie d’. Plusieursd’ajustements et de tests sont nécessaires avant d’augmenter l’énergie, d’accroître lede paquets dans chaque faisceau, de resserrer les paquets et de produire les premières collisions. Le programme de physique devrait démarrer en mai. L’objectif pour l’exploitation en 2018 est de dépasser le nombre de données accumulées en 2017: le score à atteindre a été fixé à 60 femtobarns inverses (fb-1) de luminosité intégrée (contre 50 fb-1 en 2017). La luminosité indique le nombre de collisions susceptibles de se produire en undonné et par unité de surfaceL’année 2018 est importante pour les collaborations qui utilisent les accélérateurs du CERN, en particulier les quatre grandes expériences Alice, Atlas, CMS et LHCb car c’est la dernière année de la deuxième période d’exploitation du LHC. En décembre, le complexe d’accélérateurs sera arrêté pour deux années de travaux d’amélioration avec pour objectif d’accroître les performances des accélérateurs et de les préparer au LHC à haute luminosité.