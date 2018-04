Mercure, le cas particulier du système solaire, ne serait pas un cas unique !

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable selon le...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des...)

doctorant (Un doctorant est un chercheur débutant s'engageant, sous la supervision d'un directeur de thèse, dans un projet de recherche sur une durée variable selon les pays et...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux...)

Une équipe internationale d'astronomes pilotée par un chercheur au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM - CNRS, CNES, Aix-Marseille Université) dévoile pour la première fois une planète extrasolaire dont la structure serait très proche de celle de Mercure - le cas particulier toujours inexpliqué du système solaire. C'est en utilisant les données de la mission K2 du télescope spatial Kepler de laet du télescope HARPS de l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili que cette équipe a pu faire cette étonnante découverte dont les détails sont publiés dans la revuedu 26 mars 2018.La structurede Mercure reste un mystère pour les astronomes. En effet, contrairement à Vénus, laet Mars, Mercure est composée pour 70% de son noyau et 30% de son manteau. Des proportions quasiment inverses à celle des autres planètes telluriques du système solaire. Jusqu'à ceaucune autre planète connue ne présentait des caractéristiques similaires.En utilisant les données de la mission K2 du télescope spatial Kepler de la NASA - qui permet de mesurer le rayon des planètes - et du spectrographe HARPS de l'Observatoire de La Silla de l'ESO - qui permet de mesurer leur masse- une équipe d'astronomes vient de mettre à jour une planète dont la structure interne semble bien être très proche de celle de Mercure.Cette planète appelée K2 229 b, aussi surnommée « Freddy » par l'équipe,de son étoile en 14et a uned'environ 2,6 masses terrestres. « A partir de sa masse et son rayon, grâce au modèle de structure interne développé au LAM, nous sommes aujourd'hui en mesure de déterminer sa composition » explique Alexandre Santerne, premier auteur de l'articleau Laboratoire d'de Marseille (CNRS, Aix-Marseille Université).« Selon nos calculs « Freddy » est une planète extrêmement dense. C'est une planète bien plus grosse que Mercure dont la structure interne présente des similitudes avec un noyau très volumineux et un fin manteau » précise Bastien Burgger, un des auteurs de l'article,au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (CNRS, Aix-Marseille Université « Fait étrange, d'après la composition chimique de son étoile, très semblable au, on s'attendait à ce que sa composition soit comme celle de la Terre. »En étudiant cette planète et son, les astronomes vont essayer de comprendre le scénario qui a conduit à sa formation et donc peut être aussi de mieux comprendre comment Mercure a pu se former.A la veille du lancement de la mission spatiale de l'ESA Bepi Colombo, dont l'objectif sera d'étudier Mercure en détail, cette découverte vient encore renforcer la conviction des scientifiques que l'étude des systèmes exoplanètaires peut considérablement les aider à comprendre comment notre système solaire s'est formé. Ils pourront ainsi probablement prochainement croiser les données fournies par Bepi Colombo avec ce qu'ils connaitront de Freddy.