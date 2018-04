Découverte de l’étoile la plus lointaine à ce jour



A cinq milliards d’année-lumière de la Terre, un amas de galaxies (Un amas de galaxies est l'association de plus d'une centaine de galaxies liées entre elles par la gravitation. En deçà de 100, on parle plutôt...) lentille gravitationnelle (Les lentilles gravitationnelles déforment l'image que l'on reçoit d'un objet astronomique comme une galaxie.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse...)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre toutes les 100 minutes. Il...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. Elle ne doit...)

amplification (On parle d'amplificateur de force pour tout une palette de systèmes qui amplifient les efforts : mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique.)

Une supergéante bleue

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens...)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont un archipel de petites îles...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une...)

Contact chercheur

Une équipe internationale d’astronomes, dont font partie des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE), a détecté la plus lointaine étoile individuelle observée à ce, située à 9 milliards d’années-lumière de la Terre. Cette étoile, normalement trop faible pour être aperçue, a pu être observée grâce à une bizarrerie de la nature, l’effet de lentille gravitationnelle. Cet effet survient lorsque undeimportante – unepar exemple – passe entre l’observateur et l’étoile observée. La masse de l’objet amplifie alors la lumière émise par l’étoile et permet ainsi de l’analyser.C’est ce qu’a réussi à faire l’équipe de chercheurs en profitant de la présence d’un amas de galaxies appelé MACS J1149+2223, situé à 5 milliards d’années-lumière de la Terre. En combinant laamplificatrice de cet amas et le pouvoir de résolution exceptionnel de, «nous avons pu observer pour la première fois une étoile à quelques 9 milliards d’années-lumière» s’enthousiasme Jean-Paul Kneib, professeur au laboratoire d’de l’EPFL. «Cette étoile est au moins 100 fois plus loin que l’étoile la plus lointaine que nous pouvions étudier jusqu’ici, à l’exception des explosions de supernovæ», renchérit Patrick Kelly de l’Université du Minnesota, Twin Cities, responsable de l’étude.Dans le cas d’Icare, le surnom donné à cette étoile qui s’appelle en réalité MACS J1149+2223 Lensed Star 1, l’de la lumière a momentanément atteint un facteur 2000. Les astronomes pensent que cette énorme augmentation est due non seulement à l’amas de galaxies, mais également à une étoile de cet amas dont la position a coïncidé exactement avec celle d’Icare. La seule présence de l’amas n’aurait en effet généré qu’une amplification d’un facteur 600.«L’fortuite d’un phénomène aussi rare, une étoile individuelle amplifiée des milliers de fois, nous aune énorme quantité d’informations sur l’étoile, sonet la matière rencontrée sur le chemin de nos télescopes» explique Antonio Cava du département d’astronomie de l’UNIGE. Les scientifiques ont pu définir Icare comme étant une supergéante bleue, plusieurs centaines de milliers de fois plus brillante que le, qu’il eut pourtant été impossible de distinguer sans l’effet de lentille gravitationnelle.Cette découverte marque le début d’une nouvelle manière d’étudier les étoiles individuelles dans les galaxies lointaines. Ces observations offrent une vision unique et détaillé sur l’évolution des étoiles, en particulier les étoiles les plus lumineuses. Antonio Cava - Maître assistant au Département d’astronomie - Faculté des sciences de l’UNIGE