'Oumuamua, premier visiteur des étoiles

Une représentation d'Oumuamua. Crédits: European Southern Observatory/M. Kornmesser

Pour en savoir plus

Référence publication

Volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

Contact chercheur

Le premier objet interstellaire observé dans notre système solaire, nommé 'Oumuamua, donne aux scientifiques une nouvelle perspective sur le développement des systèmes planétaires. L'étude récente d'une équipe internationale dirigée par undu Laboratoire d'de Bordeaux a calculé comment ce visiteur de l'extérieur s'intègre dans ce que nous savons sur la formation des planètes, des astéroïdes et des comètes. Les travaux ont été publiés le 26 février 2018 dans la revue Monthly Notices de la Royal Astronomical Society.Le 19 octobre 2017, des astronomes travaillant avec leSurvey Telescope et le système de réponse rapide (Pan-STARRS1) financé par laà l'Université d'Hawaï ont repéré untraversant notre système solaire à très grande. Les scientifiques du MinorCenter, financé par le programme Near-Earth Objectde la NASA, ont confirmé que c'était le premier objet d'origine interstellaire que nous avons vu. L'équipe l'a surnommé «'Oumuamua» (prononcé oh-MOO-ah-MOO-ah), ce qui signifie «un messager venu de loin» en hawaïen - et il est déjà à lade son nom."Cet objet a probablement été éjecté d'un système d'étoiles lointain", a déclaré Elisa Quintana, astrophysicienne à NASA Goddard, co-auteur de l'étude. "Ce qui est intéressant, c'est que cet objet qui vole si vite peut nous aider à contraindre certains de nos modèles de formation planétaire."Le 19 septembre 2017, 'Oumuamua a dépassé leà environ 320 000 km/h, assez vite pour échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil et se libérer du système solaire, pour ne jamais revenir. D'habitude, un objet voyageant à une telle vitesse serait une comète tombant du système solaire externe vers le soleil. Les comètes sont des objets glacés qui s'étendent de la taille d'uneà plusieurs kilomètres. Mais ils dégagent habituellement duet des poussières lorsqu'ils s'approchent du Soleil et se réchauffent. 'Oumuamua ne l'a pas fait. Certains scientifiques ont interprété cela comme signifiant que 'Oumuamua était un astéroïde sec.Les planètes et les planétésimaux, objets plus petits qui incluent des comètes et des astéroïdes, se condensent à partir de disques de poussière, de gaz et dedes jeunes étoiles. Les objets plus petits qui se forment plus près de leurs étoiles sont trop chauds pour avoir unede glace stable et devenir des astéroïdes. Ceux qui se forment plus loin utilisent la glace comme un bloc de construction et deviennent des comètes. La région où les astéroïdes se développent est relativement petite."La portion duqui est assez chaude pour former des corps purement rocheux est presque nulle", a déclaré l'auteur principal Sean Raymond, astrophysicien au Centre national français de laet à l'Université de Bordeaux. "Ce sont ces minuscules petites régions circulaires autour des étoiles. Il est plus difficile d'éjecter ces objets car ils sont plus fortement liés gravitationnellement à l'étoile. Il est difficile d'imaginer comment 'Oumuamua aurait pu être expulsé de son système s'il avait commencé comme un astéroïde."La distance à une étoile au-delà de laquelle l'reste glacée, même si elle est exposée à la lumière du soleil, est appelée la ligne deou la ligne de glace. Dans notre propre système solaire, par exemple, les objets qui se sont développés à trois fois la distance entre le Soleil et laauraient été si chauds qu'ils auraient perdu toute leur eau. Cette ligne de neige s'est rétrécie un peu à mesure que le Soleil se rétrécissait et se refroidissait avec le, mais nos astéroïdes de ceinture principale sont situés à l'intérieur ou à proximité de notre limite de neige, suffisamment proche du Soleil."Si nous comprenons la formation des planètes correctement, les matériaux éjectés comme 'Oumuamua devraient être principalement glacés", a déclaré Thomas Barclay, astrophysicien à Goddard et à l'Université du Maryland Baltimore County. "Si nous voyons des populations de ces objets qui sont principalement rocheuses, cela nous indique que quelque chose ne va pas dans nos modèles."Les scientifiques soupçonnent que la plupart des planétésimaux éjectés proviennent de systèmes qui contiennent des planètes géantes gazeuses comme Jupiter. L'attraction gravitationnelle de ces planètes massives peut projeter des objets hors de leur système et dans l'espace interstellaire. Les systèmes avec des planètes géantes dans des orbites instables sont les plus efficaces pour éjecter ces corps plus petits car lorsque les planètes géantes se déplacent, elles entrent en contact avec plus de matériel. Les systèmes qui ne forment pas de planètes géantes éjectent rarement du matériel.À l'aide de simulations provenant de recherches antérieures, Raymond et ses collègues ont montré qu'un petitd'objets se rapproche tellement des planètes géantes gazeuses quand ils sont éjectés qu'ils doivent être déchirés en morceaux. Les chercheurs pensent que les forts étirements gravitationnels qui se produisent dans ces scénarios pourraient expliquer la forme longue et fine d'Oumuamua.Les chercheurs ont calculé led'objets interstellaires que nous devrions voir, basé sur des estimations qu'un systèmeéjecte vraisemblablement deux masses de matériaux terrestres durant la formation des planètes. Ils ont estimé que quelques gros planétésimaux retiendront la plus grande partie de cettemais seront plus nombreux que des fragments plus petits comme 'Oumuamua. Les résultats ont été publiés le 26 février 2018 dans la revue Monthly Notices de la Royal Astronomical Society.Les résultats ont déjà été partiellement confirmés par des observations de lade l'objet. Lesinstruments, comme le « Grand télescope d'étude synoptique » financé par la NationalFoundation, pourraient aider les scientifiques à repérer plus de ces objets et à améliorer notre compréhensionde la formation des planètes et des planétésimaux.Sean N Raymond Philip J Armitage Dimitri Veras Elisa V Quintana Thomas Barclays, Implications of the interstellar object 1I/'Oumuamua for planetary dynamics and planetesimal formation, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,476, Issue 3, 21 May 2018, Pages 3031–3038, https://doi.org/10.1093/mnras/sty468Sean Raymond, Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux ( LAB-CNRS/Université de Bordeaux