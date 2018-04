L’instabilité des solides mous au service de l’impression 4D

© P.Ciarletta

Un bloc fait d'un hydrogel mou (a) est comprimé en appliquant une pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique,...)

Références publication

Contact chercheur

L’impression vise une quatrième dimension. La science se penche en effet sur la conception d’objets programmés pour changer de forme avec le temps. Pasquale Ciarletta, chargé de recherche CNRS, affecté à l’Institut Jean Led’Alembert et professeur à l’université Polytechnique de, s’est attaqué à un verrou technologique majeur de ce domaine en proposant un modèle mathématique du plissement des solides mous. Ces travaux sont publiés dans Nature Communications.L’impression 3D a démocratisé la conception d’objets de plus en plus complexes avec une résolution sans cesse améliorée. Le passage à la 4D constitue la prochaine étape, c’est-à-dire d’obtenir des artéfacts malléables à l’extrême dont on contrôle la déformation par des stimulations externes. Ces systèmes demandent de bien comprendre le comportement des réseaux de plis, un phénomène que l’on retrouve par exemple avec la formation de rides d’expression lorsque les muscles du visage se contractent.Pasquale Ciarletta, chargé de, affecté à l’Jean Le Rond d’Alembert (CNRS/Sorbonne Université) et professeur à l’université Polytechnique de Milan, a présenté pour cela lepremier modèle mathématique de cette typique instabilité des solides mous. Il permet en particulier de prédire le seuil d’instabilité à partir duquel les plis se forment, un moment difficile à étudier car les déformations y sont extrêmement fortes et localisées, contrairement aux modèles classiques d’instabilité. Cette découverte s’applique à tous les matériaux souples dont la loi d’élasticité n’est pas linéaire. Tous les solides mous pourront donc être utilisés pour l’impression 4D.Ces travaux théoriques ouvrent la voie à des manipulations d’objets à l’échelle du millionième de centimètre. Ces changements de forme permettraient de contrôler des circuits électroniques intégrés flexibles, de concevoir desenvironnementaux et médicaux à faible coût, ainsi que des micropuces capables d’enfermer et de libérer des molécules surMatched asymptotic solution for crease nucleation in soft solids, P.CiarlettaNature Communications,9, Article number: 496 (2018)DOI: 10.1038/s41467-018-02979-6https://www.nature.com/articles/s41467-018-02979-6Pasquale Ciarletta – Institut Jean le Rond d’Alembert