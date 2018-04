Un aiguillage nanométrique pour les plasmons

© Femto-St

À gauche: Image au microscope électronique à balayage du dispositif expérimental. Les deux nano-antennes (coaxiales) sont connectées aux deux extrémités du guide nanométrique courbé (50nm de large).



À droite: Schéma de principe du couplage plasmonique unidirectionnel accordable par la polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux...) courbure (Intuitivement, courbe s'oppose à droit : la courbure d'un objet géométrique est une mesure quantitative du caractère...)

Références publication

Contact chercheur

Afin de miniaturiser les systèmes optiques, les chercheurs ont besoin d’un meilleur contrôle des flux lumineux à petite échelle. Une équipe de l’Institut Femto-ST a obtenu un couplage directionnel de la lumière, capable de diriger la propagation de plasmons dedans un guide d’nanométrique. Basés sur l’utilisation de l’spin-orbite, ces travaux sont publiés dans la revue Nano Letters.Les plasmons de surface sont formés par l’collective des électrons libres à la surface d’un métal placé sous illumination. Cet état particulier de la lumière produit des ondes optiques confinables à l’échelle nanométrique, ce qui ouvre d’importantes perspectives pour la miniaturisation des systèmes optiques. Le développement de fonctions optiques avancées ultracompactes nécessite cependant de contrôler dynamiquement cesplasmoniques.Des chercheurs de l’Femto-ST (CNRS/Université Technique Belfort-Montbéliard/Université de Franche-Comté/ENS2M) ont conçu une excitation directionnelle des plasmons nanométriques guidés, contrôlée par la polarisation de la lumière incidente. Le guide de 50nm de large est creusé, par faisceau d’ions focalisés, dans une fine couche d’or déposée sur un substrat de. Le système les aiguille vers la droite ou la gauche, en direction de nano-antennes connectées aux deux extrémités du nano-guide optique. L’ellipticité dulumineux contrôle à elle seule le flux plasmonique distribué dans les deux bras du guide nanométrique et les nano-antennes, en bout de guide, assurent un découplage efficace en espace libre.Les chercheurs utilisent pour cela l’interaction spin-orbite optique. Comme ils se déplacent le long d’un guide courbé, les plasmons acquièrent un moment orbital. Si la courbure est suffisamment petite, ce moment orbital peut devenir équivalent au moment dedes photons d’unelumineuse incidente au guide. Comme la polarisation de cette lumière agit sur le moment de spin des photons, elle influe aussi sur le moment orbital des plasmons et permet donc de contrôler la directivité des flux optiques. Outre les applications pour les circuits imprimés optiques à très granded’opération, ces travaux ouvrent la voie à des analyses optiques locales (polarimétrie, analyses comparatives, etc.).Ces travaux sont soutenus par le Laboratoire d’excellence ACTION.Directing Nanoscale Optical Flows by CouplingSpin toPlasmon Extrinsic Angular MomentumYannick Lefier, Roland Salut, Miguel Angel Suarez, and Thierry GrosjeanNano Lett., 2018, 18 (1), pp 38–42DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b02828https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.7b02828