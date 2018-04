Un matériau qui convertit une pression linéaire en un mouvement de torsion

© Tobias Frenzel

Principe d'un matériau qui convertit une compression axiale en micro et macro rotation (torsion).

Des chercheurs de l'Institut Femto-ST et du Karlsruhe Institute of Technology en Allemagne, a conçu et fabriqué un matériau microstructuré en 3D dont le comportement mécanique est totalement inédit: sous l'action d'une contrainte uniaxiale, il subit un mouvement deau lieu de seulement se comprimer. Ces résultats ont été publiés en couverture de la revueDans un matériau homogène, les lois de la mécanique prédisent qu'il est impossible de transformer uneuniaxiale (quiou tire sur le matériau) en un mouvement de torsion. Des chercheurs de l'Franche-Comté électronique mécaniqueet– Sciences et technologies ( Femto-ST , CNRS/UFC/ENSMM/UTBM) et du Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ont conçu des matériaux microstructurés qui permettent de contourner cette « interdiction »: ils ont la capacité inédite de se tordre quand on les soumet à unelinéaire.Ces « métamatériaux » sont constitués de cellules périodiques réalisées à une échelle micrométrique. La structure de la cellule de base a été optimisée par le calcul numérique. Les chercheurs ont fabriqué des échantillons de métamatériaux à l'aide d'une technique d'impression 3D: unà impulsions ultra-courtes déclenche la polymérisation dans unphotosensible uniquement aufocal, ce qui permet ainsi de «dessiner » une structure 3D que l'on obtient en éliminant le liquide restant. Des échantillons de taille millimétrique comportant de 4 à 500 cellules de base ont été fabriqués et testés. Les résultats de mesure ont révélé que l'on pouvait obtenir des torsions de plus de 2 degrés pour 1% de déformation axiale de l'échantillon. Les propriétés mécaniques du matériau peuvent être ajustées en jouant sur leet la taille des cellules incluses dans un échantillon de taille fixe.Les chercheurs veulent maintenant démontrer que ces métamatériaux mécaniques peuvent être utilisés pour contrôler desélastiques. L'objectif est de réaliser une protection contre des ondes mécaniques indésirables, en créant un dispositif analogue à ceux qui ont déjà été développés, avec d'autres métamatériaux, pour rendre unindétectable par des ondes électromagnétiques.Three-dimensional mechanical metamaterials with a twistTobias Frenzel, Muamer Kadic & Martin Wegener.Science Vol. 358, Issue 6366, pp. 1072-1074DOI: 10.1126/science.aao4640http://science.sciencemag.org/content/358/6366/1072