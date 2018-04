Les tornades solaires ne sont pas des tornades !

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large....)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des...)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale...)

tornade (Une tornade (de l'espagnol tornado, dérivé du verbe tornar, tourner) est un vortex (tourbillon) de vents extrêmement violents, prenant naissance à la base d'un nuage d'orage (cumulonimbus)...)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation. Il vient en...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne...)

vitesse (On distingue :)



Image composite d'une protubérance

Image composite d'une protubérance observée le 15 Juillet 2014 montrant en vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède...) observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre :...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le fil à plomb.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

vertical (Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en accords plaqués.)

horizontal (Horizontal est une orientation parallèle à l'horizon, et perpendiculaire à la verticale. Une ligne horizontale va « de la gauche vers la droite »...)

projection (La projection cartographique est un ensemble de techniques permettant de représenter la surface de la Terre dans son ensemble ou en partie sur la surface plane d'une carte.)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le...)

avion (Un avion, selon la définition officielle de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un organe moteur (dans le cas d'un engin sans moteur, on parlera de...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique...)

horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie,...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des objets de l'univers...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux...)

satellites (Satellite peut faire référence à :)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le fondateur du collège...)

Contre toute apparence, les «tornades solaires» ne tournent pas. C'est la conclusion des travaux menés par une équipe de chercheurs européens comprenant une astronome de l'Observatoire de Paris - PSL, et rapportée le vendredi 6 avril 2018, à la conférence European Week of Astronomy and Space(EWASS) à Liverpool.Une récente analyse des tornades solaires, structures observées à ladu, gigantesques par leur taille pouvant atteindre plusieurs fois celle de la, montre que ce phénomène a été mal décrit, car observé uniquement sur des images en deux dimensions.Le phénomène a été observé pour la première fois au début du XXe siècle, à la surface du Soleil. Plus récemment, il a été filmé de près grâce à des instruments comme AIA équipant laSDO de la(Solar Dynamics Observatory), mais continuait d'être appelé "" par les scientifiques, à tort.Les films montrent en effet untrès chaud, visible en lumière ultra-violette, qui en apparence tourne sur lui-même endes structures géantes, à l'image des tornades qui surviennent sur la Terre.Pour appréhender plus en détail ce phénomène, les scientifiques ont alors cherché à obtenir une troisième, en combinant des données observationnelles, recueillies depuis plusieurs années sur différents types d'instruments au sol (Tour solaire de l', spectrohéliographe de l'Observatoire de, télescope solaire Thémis de l'Observatoire du Teide) et dans l'espace (satellites SDO, Hinode et IRIS).En déterminant l'effet Doppler, ils ont pu calculer ladu plasma (40 kilomètres par seconde) ainsi que la direction de son mouvement, sa température et sa densité. Ils sont ainsi parvenus à "reconstruire" la structure magnétique complète qui soutient ces masses géantes. Ils en ont déduit qu'il s'agissait de structures bien connues par ailleurs et étudiées sous le nom de "protubérances".Les tornades géantes solaires, désormais rebaptisées "protubérances en tornade",ont été observées pour la première fois sur le Soleil il y a environ un siècle. Elles avaient ainsi été nommées en raison du mouvement apparent de leur rotation, semblable à celui des tornades terrestres, mais cette perception était erronée. De fait, la comparaison avec des tornades terrestres s'avère abusive. Alors que celles-ci sont provoquées par des vents intenses, les protubérances-tornades solaires se forment à partir demagnétisés enracinés sous la surface du Soleil, sans déplacement. Ce sont en fait les pieds des protubérances.«Pour une fois, la réalité est beaucoup plus simple que ce que l'on a cru observer», commente Brigitte Schmieder,de l'Observatoire de Paris - PSL.« Nous voyons qu'en dépit de l'apparencedes tornades et des protubérances au bord du Soleil, lemagnétique qui les soutient n'est pas, comme il semblait, mais, parallèle au bord du Soleil. Leur apparente verticalité est un effet dû à lade toutes les structures sur le plan du.'' explique Nicolas Labrosse,à l'Université de Glasgow (School of Physics and Astronomy).«Cet effet est similaire aux trainées d'unlaissées dans le ciel. Si l'avion vole toujours à la même, sa trainée semble s'interrompre sur la ligne d'. Cela ne veut pas pour autant dire que l'avion s'est écrasé au sol.», précise Arturo López Ariste, chercheurà l'deenet Planétologie (Université de Toulouse).« Ces protubérances-tornades peuvent être stables pendant plusieurset, avant d'exploser et de provoquer des éjections decoronale dont les conséquences dans l'terrestre sont connues au titre de la météorologie spatiale», souligne Brigitte Schmieder. «Elles peuvent entrainer des perturbations dans les centrales électriques, leset les réseaux de communications sur Terre».Le résultat de ces travaux a fait l'd'unde cinq publications:- B. Schmieder, M.Zapior, A. Lopez Ariste, P. Levens, N. Labrosse, R. Gravet, "Reconstruction of a helical prominence in 3D from IRIS spectra and images"; A&A, 606, A30 (2017)- B. Schmieder, P. Mein, N. Mein, P. Levens, A. Lopez Ariste, N. Labrosse, L. Ofman, "H alpha Doppler shifts in a tornado in the solar corona"; A&A, 597, 109 (2017)- P. Levens, B. Schmieder, N. Labrosse, A. Lopez Ariste, "Structure of prominence legs: plasma and magnetic fields"; ApJ, 818, 31 (2016)- P. Levens, B. Schmieder, A. Lopez Ariste, N. Labrosse, K. Dalmasse, B. Gelly, "Magnetic field in atypical prominences: Bubble, tornado and eruption"; ApJ, 826, 164 (2016)- P. Levens, N. Labrosse, B. Schmieder, A. Lopez Ariste, L. Fletcher, "Comparison between UV/EUV line parameters and magnetic field parameters in a quiescent prominence with tornadoes"; A&A, 607, A16 (2017)- Nicolas Labrosse, SUPA, School of Physics and Astronomy, University of Glasgow, UK- Dr Peter Levens, SUPA, School of Physics and Astronomy, University of Glasgow, UK- Dr Arturo López Ariste, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Université de Toulouse, CNRS, CNES, France- Dr Brigitte Schmieder, LESIA, Observatoire de Paris, PSL Research University, CNRS,Universités, UPMC Univ. Paris 06, Univ. Paris-Diderot, Sorbonne Paris Cité, Meudon, France- Dr Maciej Zapiór, Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Ond?ejov, Czech Republic