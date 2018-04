Le clathrate hydrate d'ammoniac: une nouvelle phase solide à prendre en compte pour Titan et Encelade

Images d'un mélange eau+NH3 à 100 K pour deux teneurs différentes en NH3. Le cliché de gauche montre clairement la structure du clathrate hydrate d'ammoniac

(Clichés issus de simulations par la méthode de Monte Carlo dans l'ensemble grand canonique ; les atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est...) Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

En simulant sur ordinateur le piégeage de la molécule d'ammoniac dans des clathrates hydrates, une équipe de physiciens hongrois et d'astrophysiciens français de l'Institut UTINAM et du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, ont montré que le clathrate hydrate d'pouvait être stable à basse température (jusqu'à 200 K) dans des conditions typiques de certainsplanétaires ou du, confirmant ainsi les résultats d'une étude expérimentale, pourtant contrintuitive, publiée quelques années auparavant dans la littérature.La molécule d'ammoniac, NH3, est une molécule commune en; elle est présente dans le milieu interstellaire, les comètes et les objets transneptuniens, ainsi que dans les atmosphères de Jupiter et Saturne. Elle est certainement la principale source de diazote (N2) dans l'atmosphère de. D'une manière plus générale, la présence simultanée d'ammoniac et d'semble être une donnée essentielle pour comprendre l'origine des acides aminés, qui sont les briques élémentaires du vivant.Dans le système solaire, la molécule NH3 aurait pu être préservée directement sous forme solide, dans des silicates d'ammonium ou encore dans de lad'eau, sous forme d'hydrates d'ammoniac. Mais des expériences récentesont montré qu'à basse température (typiquement en dessous de 200 K), NH3 pouvait aussi être piégée aude clathrates d'hydrates, formes très particulières de glace, dans lesquelles les molécules d'eau liées entre elles par des liaisons hydrogène constituent des cages stabilisées par l'incorporation de molécules deCe résultat expérimental a pourtant fait débat car NH3 était considérée jusqu'à présent comme un inhibiteur de la formation des clathrates ; il était de plus couramment admis que les molécules piégées dans les clathrates devaient nécessairement avoir un caractèremarqué, afin ne pas détruire le réseau des molécules d'eaules cages.En simulant surle piégeage de molécules NH3 dans un clathrate d'hydrate, des scientifiques viennent de confirmer l'existence possible du clathrate hydrate de NH3 dans une gamme de pressions et de températures bien déterminée, compatible avec certaines conditions extra-terrestres. Toutefois, au-delà d'une certaine, lede molécules de NH3 dans le système devient tellement important que la structure clathrate est détruite et se transforme en glace amorphe dans laquelle se retrouvent piégées les molécules d'ammoniac. Les calculs à l'échelle moléculaire mettent ainsi l'accent sur le rôle subtil que jouent les différentes conditions environnementales (pression, température, composition de lagaz) sur la stabilité du clathrate hydrate d'ammoniac.Quoi qu'il en soit, en confirmant des résultats expérimentaux controversés, cette étude souligne le rôle que les clathrates hydrates d'ammoniac pourraient jouer dans la composition de certains objets du système solaire.Comme le démontre les résultats de ces calculs, l'hypothèse de l'existence des clathrates d'ammoniac ne peut donc plus être d'emblée écartée des scénarios de formation du système solaire, ni dans la compréhension des mécanismes de formation des acides aminés dans les glaces du milieu interstellaire et des comètes, celles dont on pense aujourd'hui qu'elles auraient pu délivrer lasur notre planète.