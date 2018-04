Première cartographie SZ d'un amas de galaxies

© Collaboration NIKA2

Le projet NIKA2, porté par le LPSC1 (Laboratoire de physique subatomique & cosmologie, CNRS/Université Grenoble Alpes), l'IPAG (Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble) et et l'Institut Néel a commencé ses observations en avril 2017 et vient de livrer ses premiers résultats le 9 avril 2018 dans la revueL'avènement de la camera NIKA2 au télescope de 30 mètres de l'IRAM (Grenade, Espagne) constitue une opportunité unique pour l'd'par effet Sunyaev Zel'dovich2 (SZ), grâce à ses deux bandes de fréquence (150 et 260 GHz), sa grande sensibilité, son excellente résolution angulaire et son granddeEn avril 2017, la collaboration NIKA2 a observé un premier amas faisant partie de l'échantillon du Grand Programme SZ . Il s'agit de l'amas PSZ2 G144.83+25.11 à un redshift z=0,58 observé pendant 11avec des conditions atmosphériques relativement mauvaises. Les excellentes performances de la caméra NIKA2 ( R. Adam et al., A&A 2018 ) ont néanmoins permis d'obtenir des résultats de premier plan.La carte NIKA2 obtenue à 150 GHz (cf. illustration) met en évidence un amas cartographié à haute résolution (plus de 20 fois mieux que Planck) et avec un fortsurjusque dans les régions périphériques. Le résultat est comparable à la carte du milieu intra-amas obtenue en rayons X par leXMM-Newton, ce qui ce qui facilite les analyses jointes SZ/X. En particulier, l'faite avec NIKA2 permet d'identifier une région de surpression dans l'amas et une source ponctuelle submillimétrique, qui peuvent donc être prises en compte dans l'analyse.Ces deux paramètres sont essentiels pour l'utilisation cosmologique des grands catalogues d'amas. Ainsi, les résultats obtenus dans cet article soulignent l'importance du grand programme SZ de NIKA2 pour la caractérisation de lade la relation d'échelle SZ-masse et donc pour laavec des amas.Les données NIKA2 ont été utilisées conjointement avec les données SZ obtenues par d'autres expériences opérant dans le millimétriques (MUSTANG, Bolocam et Planck), afin d'établir de manière non paramétrique le profil de, depuis le centre de l'amas jusqu'à sa périphérie. Nous avons pu montrer que la zone de surpression avait un impact notable sur la valeur du paramètre de Compton intégré (65%) et sur celle de lade l'amas (79%).Le grand programme SZ de NIKA2 bénéficie de 300 heures d'observation accordées par l'IRAM dans le cadre dugaranti attribué à la collaboration NIKA2. L'objectif est d'étalonner en masse un échantillon représentatif constitué de 50 amas desélectionnés en SZ (catalogues Planck et ACT) avec un décalage vers lemoyen à élevé (0,5 ‹ z ‹ 1) et couvrant un ordre de grandeur en masse. L'observation des amas de cet échantillon permettra de mener une étude complète de la morphologie et de l'évolution des amas.De plus, ces données seront combinées aux données X du satellite XMM-Newton afin d'étudier les profils thermodynamiques radiaux (densité, pression, masse, température, entropie). Ces derniers sont essentiels pour une compréhension complète de la relation observable-masse des amas de galaxies qui permettra in fine d'exploiter les grands relevés d'amas pour contraindre la cosmologie