» Sécuriser le stockage de bits quantiques

Être capable de stocker l’information quantique dans des mémoires et la relire à la demande est une étape clé pour lesréseaux quantiques. Ces mémoires permettent de synchroniser des bits quantiques, pour leur utilisation par exemple dans des protocoles dequantique à grande distance ou des algorithmes de calcul. Ces dispositifs sont réalisés aujourd’hui dans diverses plateformes qui permettent le contrôle de l’entre le porteur de l’information, généralement un, et un support matériel de stockage.On compte parmi ces plateformes des atomes et ions uniques, piégés dans des cavités optiques, ou bien de grands ensembles d’atomes identiques, dans des vapeurs chaudes ou sous forme de nuages refroidis par des lasers. Il existe également des mémoires basées sur des cristaux solides dopés par des ions figés en leur sein.Cependant, jusqu’à présent, aucune mémoire n’avait permis de stocker puis de récupérer un bit quantique plus de 30 % du. Cette efficacité limitée réduisait la performance des dispositifs quantiques développés, mais surtout, puisque c’est moins d’une fois sur deux, cela empêchait de prouver la confidentialité de l’information stockée et la sécurité des protocoles. Pour la première fois, des chercheurs du Laboratoire Kastler Brossel (LKB, CNRS/Université/ENS/Collège de France) viennent de réaliser un tel stockage avec une efficacité record de 70 %, ce qui rend possible le stockage quantique sécurisé.Dans cette expérience, la mémoire quantique repose sur la conversion duphotonique en une excitation atomique dans un ensemble d’atomes de césium refroidis par laser. Un faisceau laser de contrôle rend le milieu transparent,en ralentissant la lumière les traversant ; lorsque la lumière est contenue dans l’ensemble et le faisceau de contrôle éteint, l’information est convertie en une excitation collective, stockée jusqu’au rallumage du faisceau de contrôle. Cette technique maitrisée au LKB avait déjà permis plusieurs démonstrations ces dernières années, mais son efficacité dépend dud’atomes mis en jeu. Les chercheurs du LKB ont ainsi réalisé untrès allongé d’atomes froids, de près de 3 cm de long, permettant cette forte interaction. Cependant, une telle compression du nuage rend généralement difficile le stockage de bits quantiques qui nécessite, par exemple, de définir plusieurs chemins au sein du nuage. Dans un nouveau dispositif, les physiciens ont réussi à combiner ces différents ingrédients, tout en conservant un niveau de bruit très faible.L’information correspondant à un bit quantique est encodée dans la polarisation d’un photon. Les polarisations horizontale et, qui forment une base orthogonale des états de polarisation, sont alors séparés, via unde faisceau en calcite, en deux chemins espacés de 4 millimètres puis focalisés sur le nuage atomique où l’information est ralentie et stockée. Après un temps de stockage réglable jusqu’à une vingtaine de microsecondes, la lumière récupérée à chaque bras de la mémoire est recombinée en un unique faisceau. Une efficacité record de 70 % a été obtenue tout en préservant une fidélité avec le bit quantique initial au-delà de 99 %. Ce travail a été publié le 25 janvier 2018 dans la revue Nature Communications.P. Vernaz-Gris, K. Huang, M. Cao, A. S. Sheremet et J. LauratNature Communications (2018), doi:10.1038/s41467-017-02775-8Retrouvez l’article sur les bases d’archives ouvertes arXiv Julien Laurat , Professeur à Sorbonne Université Laboratoire Kastler Brossel (LKB, CNRS/Sorbonne Université/ENS Paris/Collège de France)