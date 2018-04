Le grand relevé de planètes de SPIRou: découvrir les mondes habitables les plus proches

SPIRou arrive au sommet du Mauna Kea, au Télescope Canada-France-Hawaii le 24 janvier 2018. Crédit: Z.Challita – IRAP/OMP.

SPIRou: un spectrographe spécialisé dans la détection de petites planètes

Représentation artistique d’une planète similaire à la Terre en orbite autour d’une autre étoile que le Soleil. Crédit: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech.

Le relevé de planètes de SPIRou: à la recherche des mondes habitables les plus proches!

Et la suite ?

Référence publication

Contacts chercheurs

Pour plus d'information voir

