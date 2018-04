Agir sur les oscillations naturelles de l’électron

Libérer l’électron pour mieux le piéger



Les atomes sont formés d’électronsd’un noyau central auquel ils sont liés. Les électrons peuvent aussi être arrachés –ionisés– de leur noyau à l’aide duélectrique puissant d’un laser. Dans les années 70, deux théoriciens, Kramers et Henneberger, se sont demandés s’il était possible de libérer l’électron de son noyauen le gardant captif du rayon laser. Cette hypothèse, jugée impossible par bonde scientifiques, vient d’être confirmée avec succès par des physiciens de l’Université de Genève (UNIGE) et du Max Born(MBI) de Berlin. Pour la première fois, ils ont réussi non seulement à contrôler la forme de l’impulsion laser afin d’y maintenir l’électron libéré de son noyau, mais aussi à réguler à leur guise la structure électronique de cethabillé par le laser. Ils ont également identifié une zone de non droit, surnommée «Vallée de la», dans laquelle les physiciens perdent tout pouvoir sur l’électron. Ces résultats, à lire dans la revue Nature Physics, bouleversent les théories et prédictions touchant à l’de la matière.Depuis les années 70, plusieurs expériences tentent de confirmer l’hypothèse avancée par les théoriciens Kramers et Henneberger: on peut placer un électron dans un double état, ni libéré ni lié. Piégé dans le laser, l’électron serait forcé deet repasser devant son noyau et subirait ainsi le champ électrique du laser combiné à celui du noyau. Ce double état permettrait de contrôler les électrons soumis à la fois au champ électrique du noyau et du laser et ouvrirait la voie à la création de «nouveaux atomes», dudede leur structure électronique, par les physiciens. Mais est-ce possible ?Les théories actuelles déclarent que plus le laser est intense, plus il est facile de ioniser l’, c’est-à-dire d’arracher les électrons au champ électrique de leur noyau et de les libérer dans l’espace. «Mais une fois l’atome ionisé, les électrons quittent non seulement le champ électrique du noyau de l’atome, mais aussi celui du laser», explique Jean-Pierre Wolf, professeur à la Section dede la Faculté des sciences de l’UNIGE. «Nous avons alors voulu savoir s’il était possible de les piéger dans le laser, une fois libérés de leur noyau, comme le suggère l’hypothèse de Kramers et Henneberger», ajoute-t-il.Le seul moyen d’y parvenir est de trouver la bonne forme de l’impulsion du laser à appliquer, afin d’imposer à l’électron des oscillations parfaitement semblables pour que son énergie et son état restent stables. «En effet, l’électron oscille naturellement dans le champ du laser, mais ces oscillations ne sont pas régulières et poussent l’électron à changer sans cesse son niveau d’énergie et donc son état, c’est pourquoi il s’échappe du champ électrique du laser», complète Mikhail Ivanov, professeur au Département théorique du MBI de Berlin.Les physiciens ont testé plusieurs intensités de laser pour d’obtenir la régularité des oscillations de l’électron libéré de son noyau. Ils ont alors fait une découverte surprenante. «Contrairement aux théories actuelles qui suggèrent que plus le laser est intense, plus il est facile de ioniser l’électron, nous avons découvert qu’il y a une limite d’intensité où nous ne pouvons plus ioniser l’atome, constate Mikhail Ivanov. Passé ce seuil, nous retrouvons la possibilité de le juguler.» Les chercheurs ont ainsi nommé cette limite la «Vallée de la mort», proposition faite par le professeur Joe Eberly de l’Université de Rochester.Après plusieurs réglages, les physiciens de l’UNIGE et du MBI ont réussi pour la première fois à libérer l’électron de son noyau, puis à le piéger dans le champ électrique du laser, comme le suggéraient Kramers et Henneberger. «En appliquant une intensité de cent mille milliards depar cm2, nous avons pu franchir le seuil de la Vallée de la mort et piéger l’atome dans un cycle d’oscillations régulières audu champ électrique du laser», s’enthousiasme Jean-Pierre Wolf. A titre de comparaison, l’intensité dusur laest de l’ordre de 100 Watt par m2.En plaçant l’électron dans un double état, ni lié ni libéré, les chercheurs ont trouvé le moyen de manipuler ses oscillations comme ils le souhaitent, ce qui leur permet d’agir directement sur la structure électrique de l’atome. «Ceci nous offre la possibilité de créer de nouveaux atomes habillés par le champ du laser, avec de nouveaux niveaux d’énergie des électrons», explique Jean-Pierre Wolf. «On pensait que ce double état était impossible à réaliser et nous venons de prouver le contraire. Ceci va jouer un rôle fondamental dans les théories et les prédictions sur la propagation des lasers intenses», conclut-il. Jean-Pierre Wolf - Professeur ordinaire de la Section de physique - Faculté des sciencesNature PhysicsDOI: 10.1038/s41567-018-0105-0Source: Université de Genève (UNIGE)