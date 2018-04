Des chaînes pour stabiliser les tas de grains



© Pascal Daman, université de Mons

© Pascal Daman, université de Mons

Photographies montrant les états finaux d’assemblages de chaînes granulaires denses après l'enlèvement de leur conteneur (Dans le domaine du transport, un container (de l'anglais), parfois francisé en conteneur, est un caisson métallique, en forme de parallélépipède, conçu pour le transport de marchandises par...)



Enlèvement d’un conteneur cylindrique rempli de billes, c’est-à-dire de « monomères ». Le milieu granulaire s'effondre après l'enlèvement du conteneur.



Enlèvement d’un conteneur cylindrique rempli de chaînes granulaires. Après l'enlèvement du conteneur, l’assemblage de chaînes est capable de conserver sa forme cylindrique.

La fragilité proverbiale des châteaux de sable illustre bien la grande instabilité des tas de grains. Certaines interactions physiques peuvent aider à les stabiliser, mais sans véritablement les fixer. Des chercheurs de l’université de Mons, des laboratoires Gulliver, Loma et PMMH ont cependant utilisé des chaînes de grains pour obtenir des tas indéfiniment stables. Ces travaux, qui simulent le comportement des polymères, ont fait la couverture de la revueParticulièrement instables, les tas de grains s’effondrent généralement très vite sous leur proprepour former un cône. Si différents phénomènes attractifs peuvent partiellement les stabiliser, comme les interactions capillaires et les forces de Van der Waals ou électrostatiques, leur effet reste limité. Des chercheurs de l’université belge de Mons, du laboratoire Gulliver (CNRS/ESPCI- Université PSL), du Laboratoireet matière d’Aquitaine ( LOMA , CNRS/Université de Bordeaux) et du laboratoire deet mécanique des milieux hétérogènes ( PMMH , CNRS/ESPCI Paris/Université Paris Diderot/Sorbonne Université), ont cependant produit des tas de grains indéfiniment stables. L’astuce consiste à connecter ces derniers entre eux en des chaînes de grains.Les chercheurs ont lancé deux séries d’expériences. Dans la première, chaque empilement était composé de chaînes de même, qui changeait pour chaque tas. Plus les chaînes sont longues, plus le système est stable. Dans la, les chaînes étaient mélangées à des grains isolés, à des concentrations différentes: unequi mime lad’un polymère dans un solvant. Dans les deux cas, les chercheurs ont montré que les liaisons entre les grains d’une chaîne donnée produisent des contraintes pour les autres chaînes. Cela enclenche un mécanisme deautoamplifié, qui aboutit à des points de verrouillage particulièrement résistants à la déformation.Cette surprenante robustesse des tas de grains permet non seulement de simuler le comportement de polymères denses à l’échelle macroscopique, mais également d’imaginer de nouveaux matériaux comme des textiles, desbiologiques ou des matériaux de construction.Emergent Strain-Stiening in Interlocked Granular ChainsD. Dumont, M. Houze, P. Rambach, T. Salez, S. Patinet, and P. DammanPhys. Rev. Lett. 120, 088001 (2018)DOI: 10.1103/PhysRevLett.120.088001