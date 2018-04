Premier diagramme de phase d’un supraconducteur à haute température critique par dopage électrostatique





La variation de résistance d’un échantillon supraconducteur avec le dopage électrostatique. On remarque la variation de la température critique et de l’allure des courbes.



Le diagramme de phase constitué pour quatre échantillons de BSCCO (A,B,C,D) de 1 à 2,5 cellule unitaire, en fonction du dopage électrostatique et de la température. Le dôme de la région supraconductrice (SC) varie selon le désordre. Sont indiquées aussi les régions PseudoGap (bleu), ‘Métal Etrange’ (blanc) et ‘Métal Normal’

En établissant le diagramme de phase du Bi2Sr2Ca1Cu2O8+x par la méthode du dopage électrostatique, des physiciens ont mis en évidence le comportement complexe de ce type de supraconducteurs, révélant une physique riche et nouvelle.Led’un supraconducteur à haute température critique décrit sa résistance électrique en fonction de la température et de son degré de dopage. Ceest-il universel pour les différentes familles de supraconducteurs, et notamment le Bi2Sr2Ca1Cu2O8+x (BSCCO) ? Comment se présente-t-il pour les échantillons parfaitement bidimensionnels ? En variant le dopage dans des dispositifs ultra-minces de BSCCO par le biais d’une technique utilisant la mobilité des ions dans un substrat de, des physiciens ont répondu à ces questions.Sans dopage, ces composés sont isolants et antiferromagnétiques (sans aimantation). Auet à mesure que le dopage augmente, l’antiferromagnétisme devient fluctuant et la supraconductivité émerge à basse température. Le dopage grandissant toujours, la température supraconductrice suit un « dôme », augmentant puis diminuant au-delà d’une valeur optimale. A température plus haute, l’état non-supraconducteur s’écarte de celui d’un métal habituel. A bas dopage, dans le régime dit de « pseudogap », la conductivité est faible.du dopage optimal la conductivité de l’état non-supraconducteur (qualifié « d’étrange ») augmente, mais ne suit pas les variations attendues en fonction de la température. Seulement à très haut dopage, nous retrouvons un comportement métallique « normal ».Pour étudier ces variations, le dopage est habituellement modifié en variant la quantité d’oxygène dans l’échantillon. Cette méthode introduit des défauts et peut même changer la structure cristalline, rendant difficile la distinction entre effets dus au dopage et ceux dus au désordre. Pour résoudre ces problèmes, une équipe de physiciens de l’de minéralogie, dedes matériaux et de cosmochimie (IMPMC, CNRS/Sorbonne Université/MNHN/IRD), en collaboration avec le WMIT (Garching) a utilisé le « dopage pard’espace ».Pour cela, les chercheurs ont déposé des échantillons de 3 à 7 nanomètres d’épaisseur de BSCCO sur des substrats de verre avec des contacts électriques permettant de mesurer leurs propriétés électroniques. Ils ont ensuite créé une fine couche de chargeà ladu substrat de verre sous l’échantillon, permettant de le doper électro-statiquement et de mesurer ses propriétés deélectronique, en fonction de la température et d’unmagnétique extérieur.L’analyse de ces mesures a permis d’établir pour la première fois le diagramme dedu BSCCO bidimensionnel en fonction du dopage électrostatique, de la température et aussi du désordre. Alors que l’universalité de ce diagramme n’est pas mise en cause, dans le BSCCO bidimensionnel les frontières des phases de l’état non-supraconducteurvers unà température 0K (-273,15 °C), proche du dopage optimal de la supraconductivité. Ce point critique pourrait être lié à unequantique, autrement dit un brusque changement de l’état fondamental du BSCCO à température nulle, contrairement aux transitions de phases classiques qui se produisent à température finie. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Communications.E. Sterpetti, J. Biscaras, A. Erb et A. ShuklaNature Communications (2017) doi: 10.1038/s41467-017-02104 Abhay Shukla , professeur àUniversité Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC, CNRS/Sorbonne Université/MNHN/IRD)