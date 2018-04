Visualiser la congélation d’émulsions en 5 dimensions grâce à la microscopie confocale

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble...)

microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le...)

tensioactif (Un tensioactif ou agent de surface est un composé qui modifie la tension superficielle entre deux surfaces. Les composés tensioactifs sont...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et fermer la bouche et à mastiquer.)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des êtres vivants (ou ayant...)



Observation par microscopie confocale de la congélation d’émulsion. Il est ainsi possible d’observer la déstabilisation en gouttelettes de films liquides entre les cristaux (haut) ou la formation d’agrégats de gouttelettes lorsque celles-ci sont rejetées par la glace pendant suffisamment longtemps (bas).

©Dmytro Dedovets et Sylvain Deville

suspension ( Le fait de suspendre des particules En chimie, la suspension désigne une dispersion de particule. En géomorphologie, la suspension est un mode de transport des...)

alliage (Un alliage est une combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments chimiques.)

solidification (La solidification est l'opération au cours de laquelle un liquide passe à l'état solide. Cela peut se faire par refroidissement (cas le plus courant), par augmentation...)

huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à l'état liquide à température ambiante et qui ne se mélangent pas à l'eau, mais, est cependant plus...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir...)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données ainsi que la présentation de ces ressources afin de les rendre...)

Références publication

Contacts chercheurs

Saint-Gobain (Saint-Gobain est une entreprise française qui produit, transforme et distribue des matériaux. Elle est présente dans 64 pays à travers le monde et elle...)

Particules, gouttes, bulles, cellules… Observer leur congélation lorsqu’elles sont en suspension reste difficile. Lors de la solidification, des interactions complexes et encore mal comprises se mettent en place, contrôlant la microstructure finale des matériaux solidifiés. Dans, des chercheurs du Laboratoire de synthèse et fonctionnalisation des céramiques (CNRS/Saint-Gobain CREE) et du laboratoire Sciences et ingénierie de la matière molle (CNRS/ESPCI Paris/PSL Research University/Sorbonne Université) montrent qu’il est possible d’utiliser laconfocale pour étudier ces interactions in situ et que la présence deun rôle essentiel dans l’goutte/cristal de. Ce qui répondrait à des questions posées enavec la cryopréservation des cellules ou en métallurgie, notamment.Étudier le comportement d’objets en– comme des particules céramiques ajoutées à unmétallique – pendant laest une prouesse. En effet, les objets sont souvent petits (quelques microns), les cristaux poussent vite (quelques microns par seconde) et les températures sont parfois élevées. Des chercheurs du Laboratoire de synthèse et fonctionnalisation des céramiques (CNRS/Saint-Gobain CREE) et du laboratoire Sciences et Ingénierie de la Matière Molle (CNRS/ESPCI Paris/Sorbonne Université) prouvent qu’il est possible d’utiliser la microscopie confocale pour étudier in situ l’interaction entre les gouttelettes d’et les cristaux de glace en 5: 3 dimensions d’espace, leet une quantification de la concentration en soluté (ici, un tensioactif). Des solutés sont en effet souvent ajoutés pour améliorer le succès des protocoles de cryopréservation, par exemple.Les chercheurs ont pu suivre la redistribution des gouttelettes d’huile et du tensioactif pendant la congélation et mettre en évidence le rôle essentiel du tensioactif: celui-cides interactions à longue distance entre les gouttelettes et le front de solidification et ces interactions contrôlent la répartition des gouttelettes dans la glace.Les émulsions se révèlent être un modèle pour comprendre la structuration d’alliages métalliques renforcés par des particules ou les effets de soluté lors de la cryopréservation des cellules reproductrices ou sanguines. De plus, l’approche permet d’analyser le comportement de plusieurs centaines d’objets, ce qui fournit desremarquables.Dmytro Dedovets, Cécile Monteux, Sylvain DevilleFive-dimensional imaging of freezing emulsions with solute effectsScience – Avril 2018 Sylvain Deville , LSFC UMR3080,CREE Cécile Monteux , SIMM UMR7615, ESPCI