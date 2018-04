Comment une impulsion laser nait du chaos

© Goery Genty

Résultats expérimentaux montrant les instabilités temporelles laser

Des chercheurs de l'Institut Femto-ST et de la Tampere University of Technology (Finlande) ont réalisé un dispositif expérimental permettant d'étudier les mécanismes de génération d'impulsions laser ultra courtes. Une première, qui devrait faciliter la conception de sourcesplus performantes, et apporter des réponses à des questions de. Les résultats sont publiés dans la revueQue passe-t-il à l'intérieur d'un laser à impulsions courtes pendant sade démarrage ? Durant quelques dizaines ou centaines de millisecondes, son comportement est instable, chaotique, avant de se stabiliser en un régime où le laser émet und’impulsions régulières. Cette phase restait jusqu'ici mal connue, ce qui laissait des zones d'sur les mécanismes de génération des impulsions laser. Des chercheurs de l' Femto-ST (CNRS/UFC/ENSMM/UTBM) et de l'université de Tampere (Finlande) ont mis auunexpérimental qui permet de caractériser complètement leélectromagnétique pendant la phase de démarrage du laser, et de comprendre ainsi les phénomènes qui font émerger un régime stable à partir du chaos.La difficulté était d'arriver à mesurer en même, et en temps réel, les caractéristiques temporelles (l'évolution duen fonction du temps) et spectrales du champ électromagnétique, avec un laser qui émet des impulsions de l'ordre de la picoseconde (10^-12 seconde). Les mesures effectuées par les chercheurs s'appuient sur deux dispositifs expérimentaux. Une lentille temporelle dilate la durée de l'impulsion, qui passe de l'ordre de la picoseconde à la nanoseconde (10^-9 seconde). Et unede transformée de Fourier enregistre le spectre en temps réel. L'utilisation simultanée des deux techniques, suivie du traitement des résultats de mesure par un algorithme avancé, ont donné une caractérisation complète: les variations de fréquence du signal aude son profil temporel.La meilleure compréhension de la phase initiale d'instabilité du laser ouvre la voie à la conception de sources laser plus performantes. Elle devrait aussi répondre à des questions fondamentales en électromagnétisme, mais aussi dans d'autres domaines où l'instabilité initialeun grand rôle , par exemple en hydrodynamique (la génération de vagues scélérates dans les océans), dans les réacteurs denucléaire expérimentaux, en finance, etc.Real-time full-field characterization of transient dissipative soliton dynamics in a mode-locked laserP. Ryczkowski, M. Närhi, C. Billet, J.-M. Merolla, G. Genty & J. M. Dudley,Nature Photonics, 5 mars 2018DOI: 10.1038/s41566-018-0106-7