Optique: des céramiques YAG synthétisées à partir d’un verre !

Image par microscopie électronique en transmission de la nanostructure de la céramique transparente Y2O3-Al2O3: nanocristaux de YAG entourés d’alumine cristalline (gauche). Photographie de la céramique (diamètre 4,5 mm) placée 2 cm au-dessus du texte et émission de lumière blanche de cette céramique dopée au cérium après intégration dans un dispositif de diodes électroluminescentes (droite).

©Mathieu Allix

Référence publication

Contact chercheur

Couramment utilisés pour leurs excellentes propriétés optiques, les matériaux à base de grenat d’yttrium et d’aluminium (YAG) nécessitent cependant des procédés d’élaboration complexes, peu flexibles et souvent très coûteux. Des chercheurs du laboratoire CEMHTI (CNRS/Université d’Orléans) et de l’Institute of Process Engineering de Pékin ont synthétisé une céramique nanostructurée YAG-alumine transparente par un procédé original, simple et économique: la cristallisation àambiante d’unde même composition. Ces travaux sont publiés dans la revuePlébiscité pour son utilisation dans les diodes électroluminescentes et les lasers solides, le grenat d’yttrium et d’, communément désigné par son acronyme anglais YAG (Yttrium Aluminium Garnet), est un matériau cristallin de choix dans le domaine de l’. Dopé(1) par des, il permet notamment d’amplifier la lumière qui le. Des chercheurs du laboratoire CEMHTI (Conditions Extrêmes et Matériaux: Haute Température et- CNRS/Université d’Orléans), associés à leurs collègues de l’Institute of Process Engineering de Pékin, ont développé une méthode simple d’élaboration d’une céramique transparente nanostructurée à base de YAG. Cette méthode originale pourrait concurrencer les techniques industrielles actuelles, peu flexibles et coûteuses.Le YAG disponible sur le marché est généralement de type monocristal, élaboré par croissance cristalline à partir d’unà haute température. Cependant, la forme et le taux de dopage duainsi obtenu sont peu flexibles et ce mode de synthèse est onéreux. Pour pallier ces contraintes, des céramiques transparentes de YAG ont été synthétisées à partir de précurseurs nanométriques. Cette approche nécessite néanmoins unà haute pression et haute température, procédé sensible et complexe, difficilement transposable en production industrielle deLes chercheurs ont contourné cette technique de frittage très contraignante et mis auun procédé de cristallisation nanométrique et contrôlée d’un verre, sous pression atmosphérique. La céramique ainsi obtenue, de même composition que le verre de départ, présente une structuration organiséede cristaux de YAG d’environ 30 nm et séparés par de l’alumine nanocristalline. Cette nanostructuration lui confère laainsi qu’une dureté de 10 % supérieure à celle des monocristaux de YAG, pour un rendement decomparable. Lade ces performances optiques et mécaniques, couplée à une méthode d’élaboration innovante, simple et économique, ouvre des perspectives très prometteuses à cette céramique transparente, en particulier un fort potentiel d’application dans les domaines de la, des lentilles optiques et des diodes électroluminescentes (LED) à lumière blanche.Xiaoguang Ma, Xiaoyu Li, Jianqiang Li, Cécile Genevois, Bingqian Ma, Auriane Etienne, Chunlei Wan, Emmanuel Véron, Zhijian Peng, Mathieu AllixPressureless glass crystallization of transparent yttrium aluminum garnet-based nanoceramicsNature Communications – Mars 2018 Mathieu Allix , CEMHTI UPR3079, Université d’Orléans