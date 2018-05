Chérie, j'ai rétréci les chambres à vide !

La doctorante Lucia Lain Amador montre un prototype de la chambre à vide avec un diamètre réduit (Image: Maximilien Brice/CERN)

Il faut beaucoup d'effort à arriver à produire du rien. Les tubes de faisceau des accélérateurs de particules font partie des zones les plus vides de l'Univers. S'ils sont mis sous vide, c'est pour éviter que les particules accélérées trouvent sur leur chemin des molécules de. Pour obtenir les vides extrêmes régnant dans ces tubes, on enlève partous les gaz qui y sont présents, et on applique sur la paroi intérieure un matériau spécial appelé « getter », auquel les molécules restantes viennent se coller. Une équipe du groupe dedu CERN vient de faire la démonstration d'une nouvelle méthode permettant d'appliquer un revêtement getter dans des tuyaux beaucoup plus minces que ce qui était possible jusqu'alors. Grâce à cette technique, certains accélérateurs, tels les synchrotrons à électrons, pourraient fonctionner avec des faisceaux mieux focalisés et produire unplus brillant, car il deviendrait possible de rapprocher les aimants des faisceaux.La méthode traditionnellement utilisée pour l'application du getter consiste à produire à l'intérieur des tuyaux undu matériau de revêtement et, au moyen d'une haute, de procéder au dépôt du matériau sur les parois internes. Mais plus le tuyau est long et fin, plus il est difficile d'obtenir un plasma stable ; si le diamètre est de quelques millimètres et lade plusieurs mètres, il est impossible qu'un plasma se forme, ce qui rend cette méthode inapplicable.Quand on arrive aux limites des techniques existantes, il est parfois utile de prendre le problème dans l'autre. Plutôt que de commencer par réaliser le tuyau, avant d'appliquer le revêtement à l'intérieur, les ingénieurs ont procédé de la façon. Ils ont commencé par appliquer le revêtement sur la partie extérieure d'une structure provisoire, puis ont construit le tube de faisceauxdu revêtement par un procédé de placage métallique. La structure support, appelé également « mandrin perdu », constituée d'très pur, est ensuite dissoute, ce qui laisse une chambre à vide fine comportant un revêtement intérieur en getter pré-appliqué.explique Lucia Lain Amador, doctorante qui dirige le» L'idée d'utiliser un mandrin perdu n'est pas nouvelle ; des mandrins de gommeont été utilisés à l'Paul Scherrer, en Suisse. L'innovation proposée par l'équipe du CERN vient de l'utilisation de l'aluminium, qui, contrairement à la gomme silicone, produit un mandrin rigide et exempt de produits contaminants.Pour le moment, il n'est pas prévu d'utiliser cette technique pour les collisionneurs tels que le LHC ; elle reste destinée aux synchrotrons à électrons, pour lesquels on ade tubes de faisceau de petit diamètre avec des géométries variables. Lucia et ses collègues ont perfectionné cette technique en produisant plusieurs chambres à vide prototypes et espèrent la voir se répandre dans les années à venir.