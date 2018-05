Des métasurfaces transposent d’une octave le son

Lors d’un écho, les voix renvoyées gardent leur tessiture d’origine malgré leurs multiples réflexions. Des chercheurs du Laboratoire d’acoustique de l’université du Mans et de l’université de Harvard ont cependant démontré que certaines surfaces hors normes renvoyaient unesonore en la transposant d’une octave. Selon ces travaux publiés dans la revue, ces métasurfaces fonctionnent même à des épaisseurs extrêmement faibles.Lorsqu’une ondefrappe une, elle est habituellement réfléchie en changeant d’ou detandis que sa fréquence reste la même. L’étude de l’acoustique non linéaire dévoile cependant des interactions surprenantes, en particulier avec des surfaces synthétiques dont les propriétés n’ont pas d’équivalents dans la nature: les métasurfaces. Des chercheurs du Laboratoire d’acoustique de l’université du Mans (LAUM, CNRS/Université du Mans) et de l’université de Harvard ont ainsi montré qu’une métasurface élastique non linéaire pouvait transposer la fréquence d’une onde incidente à l’octave.Lorsqu’une onde sonore frappe la métasurface, sa fréquencen’est pas réfléchie, mais convertie vers sa deuxième, soit l’octave supérieure. À ce, le phénomène ne permet par contre pas de viser d’autres intervalles et changements de fréquence arbitraires. Ces travaux théoriques et numériques s’appuient sur desexpérimentales antérieures. La conversion en harmonique deux pourrait ainsi se produire sur des surfaces élastiques hautement déformables, où sont installées des séries de carrés tournants posés sur des sortes de ressorts. La surface réfléchissante peut être si fine qu’elle fonctionne même quand elle est moins épaisse que lad’onde acoustique.L’élaboration de telles métasurfaces acoustiques ouvre des perspectives pour l’atténuation ou l’sélective du son, ainsi que pour le camouflage des sous-marins, puisqu’elles fausseraient complètement les détections par effet Doppler.Manipulating acoustic wave reflection by a nonlinear elastic metasurface featuredX. Guo, V. E. Gusev, K. Bertoldi, and V. Tournat,Journal of Applied Physics 123, 124901 (2018)https://doi.org/10.1063/1.5015952