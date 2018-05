La campagne de prise de données 2018 a commencé au LHC

Une collision enregistrée par LHCb le 28 avril, après le début officiel de la prise de données de cette année (Image : LHCb/CERN)

Samedi 28 avril 2018, les opérateurs du Grand collisionneur de hadrons (LHC) sont parvenus à injecter 1 200 paquets de protons dans la machine et à les faire entrer en collision, marquant ainsi formellement le début de la saison de physique 2018. Le début de l'exploitation pour laarrive donc quelquesplus tôt que prévu, dans la foulée du réveil impressionnant du LHC depuis la fin de sonannuelle, il y ajuste un. Début avril, un petitde paquets ont été injectés dans l'anneau afin de produire des collisions d'essai à l'intérieur des quatre grandes expériences LHC. Ces expériences - ALICE, ATLAS, CMS et LHCb - ont à présent véritablement commencé à enregistrer des données, qu'elles utiliseront pour continuer de mesurer les propriétés du Modèle standard de laet pour chercher des failles dans son armure.Le Modèle standard fournit la meilleure explication existante des propriétés de toutes les particules connues et des trois forces qui régissent leur comportement : laélectromagnétique, la force faible et la force forte. Mais nous savons que ce modèle ne nous dit pas tout sur notre. Il ne concerne en effet que 5 % du contenu de l'Univers : on estime que les 95 % restant sont constitués de matière noire et d'énergie noire, des mystères pour lesquels le Modèle standard n'a pas d'explication. En outre, il ne fournit pas de moyen de concilier la gravité avec les trois autres forces.Les physiciens des particules travaillant sur les expériences LHC cherchent des explications pour combler ces lacunes, dans deux directions principales. D'une part, ils examinent de plus près divers phénomènes prédits par le Modèle standard en guettant la présence de différences subtiles entre les prédictions et les mesures. D'autre part, ils cherchent des particules ou des phénomènes encore inobservés. Ces deux types de recherches, qui visent la physique au-delà du Modèle standard, exigent d'immenses quantités de données afin de voir unpotentiel se détacher des phénomènes attendus constituant le. Les expériences LHC espèrent par conséquent que le LHC continuera d'honorer la tradition consistant à dépasser lede données de l'année précédente.ATLAS et CMS, les deux détecteurs « polyvalents », continueront de sonder les propriétés du, qu'ils ont découvert en juillet 2012. Cette particule est le dernierà avoir rejoint la panoplie utilisée par les physiciens des particules pour sonder les propriétés de la nature. Depuis sa découverte, les physiciens ont étudié son comportement et ses interactions avec les autres particules ; leursont jusqu'ici montré une bonneavec le Modèle standard. Les recherches se poursuivront aussi en ce qui concerne les partenaires supersymétriques des bosons et des fermions connus, dont l'existence est prédite par une série de théories appelées collectivement supersymétrie ; ceux-ci pourraient nous fournir un candidat pour une particule de matière noire. Les expériences ATLAS, CMS et LHCb cherchent également des indices sur la matière noire dans d'autres directions ; elles puiseront pour cela, à mesure qu'elles avancent dans leur, dans le butin de données à venir, qui s'ajoute à celui déjà amassé.LHCb continuera entre autres de rechercher une solution au problème de l'asymétrie entre matière et antimatière, car le Modèle standard n'a pas d'explication adéquate pour la grande quantité de matière observée dans l'Univers. Lorsque la matière s'est formée, pendant le, celle-ci aurait en effet dû être accompagnée d'une quantité égale d'antimatière ; chaquematière-antimatière aurait alors dû s'annihiler au moment d'entrer en contact. Nous aurions alors un Univers sans étoiles, et sans être humains pour les observer.ALICE, l'expérience LHC spécialisée dans la physique des ions lourds, se concentre sur les collisions de noyaux deafin d'étudier l'forte et lequarks-gluons, un état de la matière qui aurait prévalu pendant les premiers instants de l'Univers. ALICE enregistrera toutefois aussi des collisions proton-proton afin de poursuivre ses recherches sur les propriétés des événements contenant un grand nombre de particules produites en mêmeainsi que d'obtenir une référence avec laquelle comparer les collisions plomb-plomb.Les opérateurs du LHC continueront de faire augmenter le nombre de paquets dans la machine, et viseront à atteindre unde 2 556 paquets. Cela les aidera à remplir l'objectif consistant à fournir cette année 60 femtobarns inverses (fb^-1) de données proton-proton à ATLAS comme à CMS, soit 20 % de plus que les 50 fb^-1 atteints en 2017. Pour l'expliquer simplement, chaque femtobarnpeut correspondre à jusqu'à 100 millions de millions (10^14) de collisions entre des protons. L'exploitation proton-proton sera suivie par la première exploitation avec des ions lourds depuis 2016 ; le LHC accélérera et fera entrer en collision des noyaux de plomb à la fin de l'année.Il s'agit de la dernière année de collisions avant que le LHC entre dans le deuxième long arrêt, période d'hibernation qui durera jusqu'au printemps 2021 et pendant laquelle la machine et les expériences feront l'd'améliorations. Les quatre expériences espèrent par conséquent pousser au maximum l'efficacité de leur prise de données, afin de pouvoir effectuer une multitude d'analyses et fournir de nouveaux résultats pendant les deux ans de l'arrêt en utilisant les données de grande qualité enregistrées cette année.