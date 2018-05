Le graphène ouvre des nano-fenêtres pour séparer l’oxygène de l’air

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec...)



Vue de la nano-fenêtre au cœur du plan de graphène, avec les molécules de gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la...)

©François-Xavier Coudert

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le...)

usage (L’usage est l'action de se servir de quelque chose.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

nid (Le nid désigne généralement la structure construite par les oiseaux pour contenir leurs œufs et fournir un premier abri à leur progéniture. Les nids sont...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière,...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

clef (Au sens propre, la clef ou clé (les deux orthographes sont correctes) est un dispositif amovible permettant d'actionner un mécanisme.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)



Fonctions chimiques présentes sur l’encadrement de la nano-fenêtre (gauche), et champ électrique local créé au sein de la fenêtre (droite).

© Fernando Vallejos-Burgos

Références publication

Contact chercheur

Des chercheurs de l’Institut de recherche de chimie Paris (CNRS/Chimie ParisTech/PSL University) et de l’Université Shinsh?"(Nagano, Japon) ont montré que les défauts dans la structure du graphène, créant des nano-fenêtres au sein des feuillets du matériau, lui confèrent d’excellentes performances pour la séparation de l’oxygène de l’, une séparation aujourd’hui coûteuse et polluante. Ces travaux sont publiés dans la revueProduction d’à partir de l’air, récupération d’hydrogène dans des sources diluées, traitement du gaz naturel… Les industries chimiques font souventde procédés de séparation, gazeuse ou. L’amélioration des performances en séparation et lede nouvelles membranes pour la séparation moléculaire représentent donc une opportunité de rendre ces usages plus verts et moins coûteux. Dans ce cadre, des chercheurs de l’dede(IRCP, CNRS/Chimie ParisTech/PSL University) et de l’Université Shinsh?"(Nagano, Japon) ont montré que les défauts du graphène jouent un rôle favorable pour la séparation des molécules de dioxygène (O2) et de diazote (N2) de l’air.Le graphène est un matériau bidimensionnel, constitué d'une unique couche d’deagencés en un réseau hexagonal, de typed’abeille. Ce matériau ultrafin, aux propriétés électroniques et mécaniques exceptionnelles, est connu notamment pour ses propriétés de séparation gazeuse. Les chercheurs ont étudié l’impact sur ces propriétés de défauts, naturellement présents à faible concentration et qui peuvent aussi être introduits de manière délibérée. Les défauts audu graphène se présentent sous la forme de « nano-fenêtres ». La présence de ces fenêtres augmente la perméabilité de la membrane, c’est-à-dire legazeux qui peut la traverser par unité de, un paramètredans l’efficacité de séparation. La grande flexibilité de la fenêtre, qui se déforme localement pour laisserles molécules, augmente encore cette perméabilité. D’autre part, les chercheurs ont montré que la présence sur le bord des fenêtres de groupements oxygénés crée un fortélectrique local, qui confère une bonne sélectivité pour la séparation de l’air. Le matériau semble donc très prometteur, avec des performances meilleures que celles des membranes sans nano-fenêtre.Fernando Vallejos-Burgos, François-Xavier Coudert, Katsumi KanekoAir separation with graphene mediated by nanowindow-rim concerted motionNature Communications – Mai 2018- François-Xavier Coudert, IRCP UMR8247, Chimie ParisTech, PSL University