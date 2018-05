Premières collisions pour l'accélérateur SuperKEKB et l'expérience BELLE-II



Le 26 avril, des faisceaux d'électrons et positons sont entrés en collision dans le grand collisionneur de particules SuperKEKB, situé à KEK au Japon, près de Tokyo. L'expérience BELLE-II a alors enregistré les premières traces de particules issues de ces collisions.Bien que loin d'atteindre les énergies du LHC, SuperKEKb sera dans quelquesl'accélérateur le plus "lumineux" auce qui permettra d'étudier finement les propriétés de certaines particules comme les quarks b et c et pourrait révéler des signes de nouvelle. Deux laboratoires de l', le Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL, CNRS/Université Paris-Sud) et l'pluridisciplinaire(IPHC, CNRS/Université de Strasbourg) sont actuellement impliqués sur l'expérience.