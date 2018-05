Éclairage en fonction des besoins

Éclairage urbain intelligent

Un nouveau système de contrôle intelligent (SCCS) de l’éclairage public urbain se traduira par une plus grande efficacité énergétique et une meilleure rentabilité, ainsi qu’une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En substance, le systèmela lumière lorsque celle-ci n’est pas utilisée.L’éclairage public urbain actuel est très inefficace. Les lampadaires, qui assurent un rendement lumineux constant de 100 % pendant toute la nuit, sont très énergivores et leur utilisation contribue aux émissions de. Or, un éclairage nocturne n’est pas nécessaire pendant toute la nuit et la majeure partie de cette énergie est gaspillée. L’excès de lumière affecte également les rythmes circadiens des citadins et perturbe la croissance des plantes: les astronomes appellent ce phénomène «».L’amélioration de l’efficacité de l’éclairage public est un élément clé de la solution. Les membres duSCCS, financé par l’UE, se sont employés à mettre auun système de gestion de l’éclairage urbain. Appelé éclairage adaptatif, ce système gère l’éclairage public de manière, en réduisant ou en augmentant le niveau de luminosité afin de fournir la quantité de lumière nécessaire en fonction des besoins. Le projet combinait des objectifs matériels et logiciels.Le matériel consiste en de petits dispositifs de contrôle sans fil installés dans chaque luminaire urbain. Ce système permettrait aux lampadaires de rester en mode veille à un niveau d’énergie inférieur (p. ex. 10 %) à la pleine luminosité pour économiser l’énergie. Lorsque lesde présence détectent le mouvement d’un piéton, d’une voiture ou d’un autre usager de la, les lampadaires s’allument à un niveau d’intensité lumineuse correspondant au type d’usager, puis se mettent à nouveau en veille.«Le dispositif de contrôle de chaque lampadaire décide de la luminosité en fonction de l’de la nuit et des conditions environnementales, notamment les conditions météorologiques», explique M. Serdar Kose, PDG de Greinon Engineering, partenaire principal du projet. Ces différents facteurs influencent l’intensité de l’éclairage choisie par le dispositif de contrôle.Chaque appareil dispose d’une portée radio allant jusqu’à 10 km. Toutes les unités sont connectées en réseau via un protocole de maillage sans fil. Le réseau est relié àpar l’intermédiaire d’unde périphérie, également appelé passerelle. Cela permet aux utilisateurs, en l’occurrence les autorités municipales, de surveiller chaque lampadaire, certaines zones locales ou encore l’du système. Les utilisateurs peuvent également personnaliser le système pour répondre à des besoins locaux spécifiques.L’équipe a également mis au point des algorithmes sophistiqués qui permettent à chaque dispositif de réagir de manière appropriée à la. Par exemple, il n’est pas souhaitable que la lumière s’allume chaque fois qu’unpasse à proximité d’un lampadaire. Lepermet également aux dispositifs de contrôle de fonctionner ensemble. Lorsqu’un luminaire est activé, il se synchronise aux autres présents dans la même zone, afin d’augmenter l’éclairage local et de le maintenir tant que le mouvement dans cette zone se poursuit.Il a été démontré que le SCCS réduit la consommation d’énergie de l’éclairage urbain jusqu’à 80 %,en diminuant considérablement les coûts de maintenance. Les chercheurs du projet s’attendent à ce que le marché accueille favorablement ce système et estiment que celui-ci pourrait faire partie des systèmes généraux des villes intelligentes vers lesquels plusieurs villes européennes se dirigent déjà.«Le marché est prêt et laaussi», ajoute M. Kose. «Il ne nous reste plus qu’à concentrer nos activités et à mettre la technologie sur le marché pour sauver le.»Le SCCS est end’élargir son équipe pour atteindre tous ses objectifs, y compris ceux liés au. L’équipe a entamé des discussions avec deux partenaires potentiels et cherche à développer le projet. Parallèlement, elle travaille au perfectionnement de la technologie et à un déploiement à plus grande échelle, ce qui permettra la fabrication du système à l’échelle industrielle.Le système d’éclairage adaptatif SCCS permettra aux villes d’économiser de l’et de réduire les émissions de gaz à effet de. Le système peut également être le précurseur d’une prise de conscience du grand public en faveur d’options intelligentes pour remplacer les solutions de gestion urbaine obsolètes.