Cheops, satellite européen d'étude des exoplanètes



Vue d'artiste du satellite Cheops

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à...)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers le...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse grave)....)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)

Airbus (Airbus est un constructeur aéronautique européen et également un acteur majeur dans la construction aéronautique mondiale. Filiale à...)

Madrid (Madrid est la capitale de l'Espagne. Ville la plus vaste et la plus peuplée du pays, c'est le chef-lieu de la Communauté autonome de Madrid qui appartient...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

moteurs (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou...)

roues (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par son centre.)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par transformation du pistil. La paroi de l'ovaire forme le péricarpe...)

Agence spatiale (Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer et gérer des programmes spatiaux)

Le satellite de caractérisation d'exoplanètes Cheops observera des étoiles autour desquelles gravitent des exoplanètes afin de mesurer les faibles variations de luminosité induites par le passage d'une planète devant leLes données recueillies serviront à déterminer la taille des exoplanètes - plus particulièrement dans la gamme decomprise entre la masse de laet celle de Neptune -, ce qui est une première étape dans la caractérisation des planètes situées hors de notre Système solaire.Après avoir été testé à l'université de Berne (Suisse), l'instrumentqui réalisera cesest récemment arrivé chez, à(Espagne), pour être intégré à la plate-forme duavec tous les autres composants: les panneaux solaires qui alimenteront le satellite en énergie, lesqui le propulseront, les émetteurs radio qui lui permettront de communiquer et lesde réaction qui commanderont sonLe satellite intégré subit actuellement chez Airbus des vérifications et tests fondamentaux dans la perspective de lade lancement. Il ne restera que quelques semaines en Espagne et sera ensuite soumis à une dernière série d'essais thermiques, vibratoires et acoustiques sur différents sites en. Il reviendra ensuite à Madrid en octobre pour d'ultimes tests avant d'être conditionné pour être envoyé à Kourou, le port spatial de l'Europe en Guyane française.La mission CHEOPS est led'un partenariat entre l'européenne (ESA) et la Suisse. Ses préparatifs se déroulent de manière optimale et le lancement doit avoir lieu d'ici la fin de l'année.