Un dioxyde de titane hybride nanoporeux photoactif

Légende: Le Ti-MOF se présente sous deux formes, basse température (LT, à gauche, vue de face) et haute température (HT, à droite, vue en perspective)

©Sujing Wang

Pour combiner les performances optoélectroniques déjà prometteuses du dioxyde de titane, utilisé notamment pour les cellules solaires, et celles des solides nanoporeux, des chercheurs de l’Institut des matériaux poreux de Paris (CNRS/ENS Paris/ESPCI/PSL Université), de l’demoléculaire et des matériaux - Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/ENSCM/Université de Montpellier) et de l’Institut dede chimie(CNRS/Chimie ParisTech/Ministère de la Culture/PSL Université) ont créé un matériaunanoporeux stable et plus «».Dentifrice, peinture, crème solaire, caoutchouc… Avec sa faible toxicité, sonélevée et sa stabilité remarquable, le(TiO2)un rôle essentiel dans de nombreux produits courants. Il connaît également une utilisation croissante dans les domaines avancés liés aux systèmes énergétiques (photocatalyse, cellules solaires) de par ses propriétés électrochimiques prometteuses. Afin d’améliorer encore ces performances, une équipe dede l’Institut des matériaux poreux de Paris (CNRS/ENS Paris/ESPCI/PSL Université), de l’Institut Lavoisier de Versailles (CNRS/UVSQ), de l’Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/ENSCM/Université de Montpellier), du laboratoire Conditions extrêmes et matériaux: haute température et(CNRS/Université d’Orléans) et de l’Institut de recherche de chimie Paris (CNRS/Chimie ParisTech/Ministère de la Culture/PSL Université) a mis auun matériau hybride nanoporeux à base de chaînes d’de– Ti-MOF – qui combine pour la première fois l’des propriétés visées.Un TiO2 avec une porosité parfaitement organisée à l’échelle atomique rendrait en effet accessibles les molécules au cœur de la structure, plutôt que de se limiter à la. C’est un moyen efficace d’amplifier les réactions chimiques et d’augmenter lade réactifs et de produits audu matériau. Malheureusement, les essais actuels pour rendre cette structure poreuse conduisent à des matériaux de faible qualité en termes de stabilité et/ou de cristallinité. Les chercheurs se sont donc tournés vers les matériaux hybrides organiques/inorganiques poreux de type MOF. Synthétisé via un protocole respectueux de l’et facilement modulable sur le plan chimique, ce Ti-MOF présente une structure poreuse hautement cristalline avec une excellente stabilité chimique. De plus, la présence de nanofils d’oxyde de titane en son seinun comportement intrinsèquement photoconducteur qui se rapproche de celui du dioxyde de titane dense, ce qui rend ce composé prometteur en tant qu’édifice préliminaire poreux pour de nombreuses applications potentielles. À titre d’exemple, l’introduction d’un polymère conducteur (donneur) au sein des pores du Ti-MOF (accepteur) conduit à une augmentation spectaculaire dudedes charges séparées sous irradiation, ce qui ouvre la voie vers de nouvelles applications en optoélectronique,ou détection.En collaboration avec l’université de Kyoto au Japon et leSujing Wang, Takashi Kitao, Nathalie Guillou, Mohammad Wahiduzzaman, Charlotte Martineau-Corcos, Farid Nouar, Antoine Tissot, Laurent Binet, Naseem Ramsahye, Sabine Devautour-Vinot, Susumu Kitagawa, Shu Seki, Yusuke Tsutsui, Valérie Briois, Nathalie Steunou,Maurin, Takashi Uemura, ChristianTransformable Ultrastable Titanium-carboxylate Framework as A Porous Functional ScaffoldNature Communications – Avril 2018- Christian Serre, IMAP FRE2000, ENS, ESPCI, PSL Université