Première mondiale: des protons qui avancent en crabe

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)



Les deux premiers prototypes de cavités-crabe au banc d'essai dans le Supersynchrotron à protons (SPS). Le cryomodule contenant les cavités a été installé sur une table mobile qui permet de le déplacer dans la ligne du faisceau (Image: M. Brice/CERN)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

boson de Higgs (Le boson de Higgs est une particule élémentaire dont l'existence a été proposée en 1964 par Gerry Guralnik, C.R. Hagen, et Tom Kibble; Robert Brout et...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...)...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire positive.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet,...)

crabe (Crabe est un nom vernaculaire ambigu utilisé en français pour désigner de nombreuses espèces de crustacés décapodes, pour la plupart comestibles. Ce terme proviendrait soit du...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)



Le premier prototype de cavité-crabe a été assemblé durant l'été 2017 (Image: Julien Ordan/CERN)

tension (La tension est une force d'extension.)

inclinaison (En mécanique céleste, l'inclinaison est un élément orbital d'un corps en orbite autour d'un autre. Il décrit l'angle entre le plan de l'orbite et le plan de référence...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une...)



Courte vidéo (en anglais) pour en apprendre plus sur le fonctionnement des cavités-crabe. (Vidéo: Polar Media/CERN)

Le CERN a testé avec succès des « cavités-crabe », cavités dont la fonction est de modifier l'orientation des paquets de protons dans le faisceau - une première mondiale. Le test s'est déroulé le 23 mai, avec un faisceau du Supersynchrotron à protons (SPS) du CERN. Il a montré que les paquets de protons pouvaient être inclinés au moyen de ces cavités radiofréquence supraconductrices générant untransverse. Celles-ci sont des pièces essentielles pour le LHC à haute luminosité (HL-LHC), la future version améliorée du LHC.Le HL-LHC, qui sera mis en service après 2025, fera augmenter la luminosité du LHC d'un facteur de cinq à dix. La luminosité est un indicateur clé de la performance d'un collisionneur : elle donne lede collisions potentielles par unité desur une période dedonnée. En d'autres termes, plus la luminosité est élevée, plus les collisions sont nombreuses, et donc plus les expériences peuvent enregistrer de données. Cette luminosité plus élevée permettra aux scientifiques d'observer des processus rares dont la détection exige un niveau de sensibilité dépassant la portée actuelle du LHC. Les physiciens seront ainsi également en mesure de réaliser des études de précision sur les nouvelles particules observées dans le LHC, comme le. Pour cette augmentation de la luminosité, les cavités-crabe nouvellement développées auront un rôle important à jouer.Les deux faisceaux qui circulent enopposés dans le LHC ne sont pas constitués d'unininterrompu de particules, mais de « paquets » de protons de quelques centimètres de long, qui contiennent chacun des milliards de protons. Ces paquets se rencontrent, avec un petitde croisement, à chaquede, au coeur des expériences. Une fois qu'elles seront installées en amont et en aval des expériences ATLAS et CMS, les cavités-crabe « inclineront » les paquets de protons de chaque faisceau, de manière à maximiser leur zone de recoupement au point de collision. De cette manière, chaquecontenu dans le paquet sera forcé deà travers toute ladu paquet opposé, ce qui augmente la probabilité des collisions, et donc la luminosité. Une fois inclinés, les paquets de protons semblent se déplacer latéralement - comme le ferait un. Des cavités-crabe ont déjà été utilisées dans leKEKB au Japon, avec des électrons et des positons, mais jamais avec des protons, qui sont plus massifs et atteignent des énergies largement plus élevées. «», indique Rama Calaga, qui dirige ledes cavités-crabe.Les deux premiers prototypes de cavités-crabe ont été fabriqués au CERN en 2017, en collaboration avec l'Université de Lancaster et le STFC () au Royaume-Uni, ainsi qu'avec le programme LARP () aux États-Unis. Les cavités ont été assemblées dans un cryostat, puis testées, au CERN. Composées d'un matériau supraconducteur en niobium d'une grande pureté, elles fonctionnent à 2 kelvins (-271 °C) et génèrent un voltage transverse très élevé, de 3,4 millions de volts. Les cavités ont été installées dans l'accélérateur SPS pendant le dernier arrêt technique hivernal afin de subir des tests de validation avec des faisceaux de protons.Les premiers tests avec faisceaux, qui ont eu lieu le 23 mai, ont duré plus de cinq heures. Ils se sont déroulés à une température de 4,2 K, avec un unique paquet de protons accéléré à 26 GeV et contenant entre 20 et 80 milliards de protons, ce qui correspond presque à l'intensité des paquets du LHC. Les cavités-crabe ont été mises sousà environ 10 % de leur voltage nominal. La « progression en crabe » a été suivie au moyen d'un moniteur spécial, permettant d'observer l'sur toute la longueur du paquet. «, explique Lucio Rossi, chef du projet HL-LHC.Dans lesà venir, les cavités seront mises en service à leur voltage nominal de 3,4 millions de volts, et elles subiront une série de tests afin de valider entièrement leur fonctionnement ende l'ère du HL-LHC. Au, 16 cavités-crabe seront installées dans le HL-LHC : huit à proximité d'ATLAS et huit à proximité de CMS.