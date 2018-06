Pourquoi la monazite, minéral très radioactif, ne devient jamais amorphe à l'état naturel ?

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

irradiation (En physique nucléaire, l'irradiation désigne l'action d'exposer (volontairement ou accidentellement) un organisme, une substance, d'un corps...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant différents...)



Photo du montage expérimental couplant le MET du CSNSM à deux accélérateurs (IRMA et ARAMIS) de la plateforme JANNuS-Orsay. http://jannus.in2p3.fr/spip. php (PHP (sigle de PHP: Hypertext Preprocessor), est un langage de scripts libre principalement utilisé pour produire des pages Web dynamiques via un serveur HTTP, mais pouvant également...)

uranium (L'uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92. C'est un élément naturel assez fréquent : plus abondant que...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la...)

plutonium (Le plutonium est un métal lourd de symbole chimique Pu et de numéro atomique 94, très dense — approximativement 1,74 fois plus lourd que le plomb —...)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

balistique (La balistique est la science qui a pour objet l'étude du mouvement des projectiles.)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits,...)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un produit, d'une information),...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une...)

Une équipe internationale composée d'une chercheuse CNRS du Laboratoire magmas et volcans (LMV/OPGC, CNRS / UCA / UJM / IRD), de chercheurs du CEA et de l'Institut de chimie séparative de Marcoule (ICSM, Université Montpellier / CNRS / CEA / ENSC Montpellier / INST Max Planck Chemical Physics Solids), du Forschungszentrum de Jülich (Allemagne) et du Oak Ridge National Laboratory (USA), ainsi que des ingénieurs et techniciensde la plateforme SCALP/JANNuS-Orsay, vient d'expliquer l'apparente résistance à l'd'un minéral naturellement très radioactif, la monazite. Elle a démontré expérimentalement et pour la première fois dans la monazite, l'existence d'un mécanisme d'auto-cicatrisation des défauts. Ce mécanisme, appelé recuit-alpha, permet enfin d'expliquer pourquoi la monazite n'est jamais à l'état amorphe dans la nature, et ceci indépendamment de son histoireDans la nature, certains minéraux cristallisent en incorporant diverses proportions d'et de thorium. Ces minéraux radioactifs, les plus connus étant le zircon et la monazite, ont une importance considérable en sciences de lapuisqu'ils permettent, entre autre, de dater les roches qui les contiennent (radiochronologie U-Th-Pb) et d'apporter des contraintes sur leur histoire thermique (thermochronologiede fission et U-Th/He). La monazite (APO4, A = LREE, Th, U, Ca) est également particulièrement étudiée comme matrice pour l'immobilisation duet des actinides mineurs (MA) issus du retraitement dunucléaire. La raison provient de sa grande flexibilité structurale permettant l'incorporation de fortes concentrations d'actinides, de sa durabilité chimique élevée, et de son apparente résistance aux fortes doses d'irradiation. En effet, au cours dul'uranium et le thorium se désintègrent (désintégrations alpha) en libérant particules alpha (4-8 MeV) et noyaux de recul (70-165 keV). L'énergie cinétique de ces deux particules est déposée dans le matériau par deux processus distincts,et électronique. Le processus balistique correspond aux collisions élastiques entre les noyaux atomiques, et le processus électronique à des excitations et des ionisations entraînant une augmentation de la température dans le matériau. L'essentiel des déplacements atomiques pouvant aboutir à l'amorphisation du réseau cristallin (i.e. destruction) sont le fait des cascades deprovoquées par les noyaux de recul.Des études antérieures sur les monazites naturelles ainsi que sur des monazites synthétiques dopées au plutonium ont montré la capacité de cette structure à maintenir un état cristallin malgré des niveaux élevés d'endommagement par irradiation (avec des doses jusqu'à 2 ordres de grandeur plus élevées que pour le zircon, qui lui est généralement à l'état amorphe). La raison de cette apparente résistance est restée une énigme jusqu'à ce. Même si la très forte propension à la recristallisation de la monazite a été démontrée: températures critique d'amorphisation et de recristallisation très basses, respectivement 180 et 300°C environ, ceci ne suffit pas à expliquer pourquoi les monazites naturelles, indépendamment de leur histoire géologique, restent à l'état cristallin même si elles n'ont pas connu d'événement thermique pouvant guérir leurs défauts ?Cette étude(minéralogie,et physique), a été menée par une chercheuse CNRS du LMV, des chercheurs du CEA et de l'ICSM, de Jüllich et de Oak Ridge, et a pu aboutir grâce à l'implication sans faille des ingénieurs et techniciens CNRS de la plateforme SCALP/JANNuS-Orsay. Des polycristaux synthétiques de monazite (LaPO4) ont été irradiés séquentiellement et simultanément avec des ions hélium (He) et des ions or (Au). L'utilisation d'ions Au2+ à 1,5 MeV permet de simuler la perte d'énergie nucléaire du noyau de recul et les ions He+ à 160 keV simulent la perte d'énergie électronique libérée lors de l'éjection de la particule alpha dans une désintégration alpha. Ces expériences réalisées à température ambiante sur la plate-forme JANNuS-Orsay, grâce à l'association complexe et unique d'un Microscope Electronique en Transmission (MET) et de 2 accélérateurs (IRMA et ARAMIS) permettant l'étude et l'des co-irradiations in situ en temps réel avec le MET (photo). Ces expériences démontrent pour la première fois dans la monazite, l'existence d'un mécanisme de cicatrisation des défauts indépendant de la température, appelé recuit-alpha, déjà démontré dans l'apatite. L'auto-irradiation de la monazite est donc une compétition entre la création de défauts résultant des processus balistiques induits par les noyaux de recul, et la cicatrisation de ces défauts grâce au dépôt d'énergie électronique libérée par les particules alpha, et suffisante pour empêcher son amorphisation. Ce mécanisme de recuit-alpha, permet enfin d'expliquer pourquoi la monazite n'est jamais amorphe dans la nature, indépendamment de son histoire thermique. Ce mécanisme est d'importance en particulier en géochronologie et thermochronologie, puisqu'il implique, par exemple, que la température n'est pas l'unique paramètre à considérer pour le recuit des traces de fission, ou pour les interprétations U-Th/He faisant appel aux coefficients de, fortement dépendant de l'état structural du minéral. Enfin, ce mécanisme sera bénéfique et devra être pris en compte dans les modèles pour prédire le comportement à long terme des matrices céramiques de type monazite pour le conditionnement des déchets nucléaires.Cette étude a pu être réalisée grâce à des financements CNRS et CEA (NEEDS) et au soutien d'unEMIR permettant l'accès à la plateforme JANNuS-Orsay.