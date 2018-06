Un astéroïde en exil découvert en périphérie du Système Solaire

Grâce aux télescopes de l'ESO, une équipe internationale d'astronomes a étudié un vestige du Système Solaire primordial. Il est apparu que l'étrange objet 2004 EW95 de la Ceinture de Kuiper est un astéroïde riche en carbone, le tout premier de ce type dont la présence en périphérie du Système Solaire se trouve confirmée. Cet étranges'est probablement formé dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, avant qu'il ne soit éjecté, à des milliards de kilomètres de là, à son emplacement actuel aude laPeu après sa naissance, le Système Solaire a traversé une période de fortes turbulences. Les modèles théoriques relatifs à cette période prédisent que la formation des géantes gazeuses s'est soldée par l'éjection de petits corps rocheux du Système Solairevers des orbites éloignées du. Ces modèles suggèrent notamment que la Ceinture de Kuiper - une région froide située au-delà de l'de Neptune - contient une faible proportion de corps rocheux issus du Système Solaire interne, tels des astéroïdes riches enbaptisés astéroïdes carbonésLa publication d'un récent article attestant de la toute première découverte observationnelle d'un astéroïde carboné au sein de la Ceinture de Kuiper renforce la validité de ces modèles théoriques relatifs aux premiers instants tourmentés de notre Système Solaire. Après avoir effectué des mesures précises au moyen de divers instruments installés sur le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO, une petite équipe d'astronomes pilotée par Tom Seccull de l'Université de la Reine à Belfast au Royaume-Uni a pu mesurer la composition de l'objet 2004 EW95 de la Ceinture de Kuiper, et établir qu'il s'agissait d'un astéroïde carboné. Ce résultat suggère qu'il s'est formé dans le Système Solaire interne avant de migrer en périphérieL'étrange nature de 2004 EW95 a été révélée pour la première fois par Wesley Fraser,à l'Université de la Reine à Belfast et membre de l'équipe à l'origine de cette découverte, alors qu'il effectuait desde routine au moyen du Télescope Spatialdu consortium NASA/ESA. Le spectre de réflectance de l'astéroïde -de longueurs d'de la lumière réfléchie par un objet - différait de celui des petits Objets de la Ceinture de Kuiper (KBOs) semblables dont les spectres, pour la plupart inintéressants et dénués de caractéristiques particulières, contiennent peu d'informations relatives à leur composition."Le spectre de réflectance de 2004 EW95 différait notablement de celui des autres objets situés en périphérie du Système Solaire" précise Tom Seccull, auteur principal de l'article. "Il était suffisamment inhabituel pour susciter notre intérêt".L'équipe a observé 2004 EW95 au moyen des instruments X-Shooter et FORS2 installés sur le VLT. La sensibilité de ces spectrographes a permis à l'équipe d'obtenir des mesures plus précises concernant le spectre de la lumière réfléchie par l'astéroïde et, par là-même, d'en déduire sa composition.En dépit de l'impressionnant pouvoir collecteur du VLT, 2004 EW95 s'avéra difficile à observer. L'objet, d'un diamètre de 300 kilomètres, se situe à quelque 4 milliards de kilomètres de la. En outre, sa, riche en carbone, est particulièrement sombre. L'de données constitua donc un véritable challenge"Cela revient à observer un terril géant sur fond denocturne", précise Thomas Puzia de l'Université Catholique Pontificale du Chili, co-auteur de l'étude."2004 EW95 est non seulement en mouvement. Il est également très peu lumineux !" ajoute Tom Seccull. "Il nous a fallu utiliser une méthode de traitement de données particulièrement avancée pour extraire le maximum d'informations." Le spectre de l'objet présentait deux caractéristiques notables, résultant de la présence d'oxydes ferreux et de phyllosilicates. L'existence de ces minéraux au sein d'un KBO n'avait jamais été confirmée auparavant. Elle plaide en faveur de la formation de 2004 EW95 au sein du Système Solaire interne.Tom Seccull conclut: "Le fait que 2004 EW95 occupe à présent les régions froides et externes du Système Solaire suggère qu'une planète en mouvement dans le Système Solaire naissant l'a projeté sur son orbite actuelle.""Des rapports antérieurs font état des spectres atypiques d'autres Objets de la Ceinture de Kuiper. Aucun toutefois ne s'est trouvé confirmé avec un tel degré de fiabilité" précise Olivier Hainaut, un astronome de l'ESO extérieur à l'équipe. "La découverte d'un astéroïde carboné au sein de la Ceinture de Kuiper constitue un élément clé en faveur de l'une des prédictions fondamentales des modèles dynamiques du jeune Système Solaire."