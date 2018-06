Déformer un solide peut modifier sa mouillabilité… ou pas !

Automne 2015, Leiden, Pays-Bas. Une conférence internationale voit naître une vive controverse. Les résultats d’une expérience pionnière sur les élastomères, cette matière molle à la frontière entre liquides et solides, surprennent. Soumis à déformation, ces matériaux verraient leurs propriétés devarier. Trois ans plus tard, une étude franco-canadienne pourrait bien mettre fin à la polémique en montrant que les élastomères ne voient pas leurde surface se modifier quand ils sont soumis à une déformation, contrairement aux solides cristallins et aux verres, et contrairement à ce que prévoyait la première étude. Ce travail,d’une collaboration internationale entre chercheurs du département deet d’de l’Université de McMaster (Canada), du laboratoire Gulliver (CNRS/ESPCI Paris), et du laboratoireet Matière d’Aquitaine (CNRS/Université de Bordeaux) est paru dansLa, la goutte de rosée… Ces formes particulières, arrondies, sont les parfaites illustrations des phénomènes qui se produisent à l’entre unet l'. À la frontière entre les deux milieux, les molécules se retrouvent un peu isolées de leurs semblables, ce qui engendre alors une « tension de surface » qui tend à réduire les surfaces, et donc à créer des formes sphériques.Ces phénomènes d’interface sont également observés entre un solide et un liquide. Une goutte d'déposée à la surface d’un solide, par exemple, s'étale plus ou moins selon la « mouillabilité » du matériau. Les ingénieurs cherchent par exemple à développer des parebrises et des ailes d’sur lesquels l’eau aura tendance à ne pas s’étaler pour mieux être évacuée, alors qu’une peinture optimale aura tendance au contraire à bien s’étaler sur un. Cette mouillabilité peut être quantifiée par la mesure de « l’de raccordement » ou angle de contact (voir figure). Plus l’angle est petit, plus on dit que le liquide "mouille bien" le solide.Dès les années 50, des études mettent en évidence qu’un solide cristallin soumis à des test d’étirement voit sess’écarter et… sa tension de surface (et donc sa mouillabilité) se modifier ! C’est l’effet Shuttleworth – spécifique aux solides. En 2012, des chercheurs ont créé une controverse en affirmant avoir observé ce même effet, mais pour une autre classe de matériaux, mous, dits « élastomériques », comme le caoutchouc.La nouvelle série d’expériences menées par l’équipe franco-canadienne semble contredire ces résultats. Après avoir déposé des microgouttes sur des films solides amorphes et mesuré leur angle de contact en fonction du taux d’étirement des films, pour de nombreux couples de matériaux, les chercheurs ont démontré que, effectivement, un solide amorphe compressible comme leprésente bien un effet Shuttleworth. Mais cet effet n’a en revanche été observé chez aucun des élastomères testés qui, incompressibles, présentent des propriétés microscopiques très proches de celles d’un liquide.Au-delà de l’avancée des connaissances fondamentales, cette étude ouvre la voie à de nombreuses applications, en laissant imaginer que les propriétés de mouillage d’un matériau plastique pourraient être contrôlées par simple étirement ! Des textiles intelligents ou des filets àpourraient être développés, pour capter ou libérer l’eau suivant leur déformation. Cette propriété des solides amorphes pourrait également être à l’origine de nouveaux traitements de surface…Rafael D. Schulman, Miguel Trejo, Thomas Salez, Elie Raphaël & Kari Dalnoki-VeressSurface energy of strained amorphous solidsNature communications - 2018 Thomas Salez , lauréat de la médaille dedu2018, LOMA UMR5798, Université de Bordeaux Elie Raphael , Laboratoire Gulliver UMR7083, ESPCI