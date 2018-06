Des preuves de la formation d'étoiles 250 millions d'années seulement après le Big Bang

Des observations effectuées au moyen d'ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) et du Very Large Telescope (VLT) de l'ESO ont permis à des astronomes de dater le début de la formation d'étoiles au sein de la très lointaine galaxie MACS1149-JD1 à une époque bien plus reculée que ce que l'on supposait - 250 millions d'années seulement après le. Cette découverte s'accompagne de la détection la plus distante d'oxygène dans l'et de lala plus lointaine observée à cepar ALMA ou le VLT. Ces résultats feront l'd'une publication aude l'édition du 17 mai 2018 de la revueUne équipe internationale d'astronomes a observé, au moyen du réseau ALMA, unelointaine baptisée MACS1149-JD1. En son sein, ils ont détecté une très faible lueur émise par de l'oxygène ionisé. Lorsque cette lumièrea traversé l'espace séparant la galaxie source de la, sad'initiale s'est étendue d'un facteur dix sous l'effet de l'expansion de l'Univers. L'équipe en a déduit que leavait été émis quelque 13,3 milliards d'années auparavant - soit 500 millions d'années après le Big Bang, par l'oxygène le plus distant détecté à ce jour par un télescope. En outre, la présence d'oxygène atteste de l'existence de générations stellaires antérieures dans cette galaxie."J'ai été ravi d'observer la raie de l'oxygène lointain au sein des données d'ALMA", précise Takuya Hashimoto, auteur principal du nouvel article età l'Université Sangyo d'Osaka ainsi qu'à l'National du Japon. "Cette détection repousse les limites de l'."Outre la lueur émise par l'oxygène et capturée par ALMA, une faible raie en émission de l'hydrogène a été détectée par le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO. L'une et l'autreont conduit à une même détermination de la distance séparant la Terre de la galaxie en question. MACS1149-JD1 constitue ainsi la galaxie la plus lointaine dont la distance est connue avec précision et la galaxie la plus lointaine observée à ce jour au moyen d'ALMA ou du VLT."Cette galaxie nous apparaît telle qu'elle était lorsque l'Univers était âgé de 500 millions d'années seulement. A cette époque reculée, elle abritait déjà une population d'étoiles d'âge avancé", détaille Nicolas Laporte, chercheur à l'University College de(UCL) au Royaume-Uni et second auteur du nouvel article. "Nous sommes donc en mesure d'utiliser cette galaxie pour sonder une période totalement inexplorée et encore plus jeune de l'histoire cosmique."Peu après le Big Bang, l'Univers demeurait totalement dépourvu d'oxygène. La création de cet élément résulte de la survenue de processus deau sein des premières étoiles avant qu'il ne soit dispersé par des explosions d'étoiles massives. La détection d'oxygène au sein de MACS1149-JD1 suggère donc que les générations stellaires antérieures s'étaient déjà formées et avaient déjà libéré l'oxygène 500 millions d'années après la naissance de l'Univers.S'ensuit la question de la datation de cette première génération d'étoiles. Afin de répondre à cette problématique, l'équipe a entrepris de reconstituer l'histoire antérieure de MACS1149-JD1 au moyen de données acquises par le Télescope Spatialdu consortium NASA/ESA et par le Télescope Spatial Spitzer de la. Ces données ont ensuite été insérées dans un modèle numérique fixant le début de la formation des étoiles à quelque 250 millions d'années après le Big Bang. La luminosité observée de la galaxie s'en est ainsi trouvée expliquée.L'âge avancé des étoiles observées au sein de MACS1149-JD1 pose la question suivante: à quelle époque les galaxies ont-elles émergé de l'obscurité totale ? En d'autres termes, de quelle époque dater la fameuse "aube cosmique" ? L'établissement de l'âge de MACS1149-JD1 a permis à l'équipe de démontrer que les galaxies existaient antérieurement à celles que nous détectons actuellement au moyen de la méthode directe.Richard Ellis,émérite à l'UCL et co-auteur de l'article, conclut ainsi: "La datation de l'aube cosmique constitue le Graal de laet de la formation galactique. Grâce à ces nouvelles observations de MACS1149-JD1, nous nous approchons de l'époque à laquelle remonte la toute première lumière! Et parce que nous sommes tous constitués de poussière d'étoiles, cela équivaut à découvrir nos propres origines."