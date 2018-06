OPERA présente ses derniers résultats sur les neutrinos

L'experience OPERA au Laboratoire du Gran Sasso en Italie (Image: INFN)

L'expérience OPERA, située au Laboratoire du Gran Sasso de l'Institut national italien de physique nucléaire (INFN), a été conçue pour prouver de manière concluante que les neutrinos muoniques peuvent se convertir en neutrinos tauiques. La découverte de ce processus appelé, a été récompensée en 2015 par le. Dans un article publié dans la revue, la collaboration OPERA présente les résultats finaux de l'expérience, faisant état de l'd'unde 10 événements candidats à la conversion d'unmuonique en un neutrino tauique. Ce résultat démontre sans ambiguïté que les neutrinos muoniques oscillent en neutrinos tauiques durant leurdepuis le CERN, où les neutrinos muoniques ont été produits, jusqu'au Laboratoire du Gran Sasso à 730 km de distance, où OPERA a détecté les 10 neutrinos tauiques candidats.La collaboration OPERA a également mis aujourd'hui ses données en accès libre sur le portail des données ouvertes du CERN. Les chercheurs extérieurs à la collaboration OPERA ont ainsi désormais la possibilité de travailler sur ces données. Les ensembles de données fournis sont assortis de riches informations contextuelles, facilitant également leur interprétation à des fins pédagogiques. En outre, un dispositif de visualisation permet de voir les différents événements et de les télécharger. C'est la première fois que des données ne concernant pas le LHC sont publiées sur le portail des données ouvertes du CERN, mis en place en 2014.Il existe dans la nature trois types de neutrinos : le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauique. Ils se distinguent par le fait que, lorsqu'ils interagissent avec la matière, ils produisent le plus souvent l'un des trois leptons chargés dont ils tirent leur nom: l'électron, leou le tau. Ce sont ces leptons qui sont observés par les détecteurs, tels que celui d'OPERA, le seul capable de les observer tous les trois. Des expériences menées à la fin du siècle dernier ont montré que les neutrinos muoniques, après avoir parcouru de longues distances, étaient enmoins élevé que ne le prédisait la théorie. Cela laissait penser que les neutrinos muoniques oscillent, se transformant en d'autres types de neutrinos. Puisque les électrons détectés étaient aussi nombreux que prévu, les physiciens ont présumé que les neutrinos muoniques se transforment essentiellement en neutrinos tauiques. Ce fait a maintenant été clairement confirmé par la collaboration OPERA, grâce à l'observation directe de neutrinos tauiques apparus à une distance de 730 km de la source de neutrinos muoniques. Cette confirmation sur la façon d'osciller des neutrinos permet de mieux comprendre certaines des propriétés de ces particules mystérieuses, comme leurLa collaboration OPERA avait observé le premier événement tau (preuve de l'oscillation du neutrino muonique) en 2010 ; quatre autres événements ont ensuite été rapportés sur la période 2012-2015, date à laquelle la découverte de l'apparition du neutrino tauique a été évaluée pour la première fois. Grâce à une nouvelle méthode d'analyse appliquée à l'échantillon complet de données recueillies entre 2008 et 2012 - la période de production des neutrinos - un total de dix événements candidats ont maintenant été identifiés, avec un niveau extrêmement élevé de signification, explique Giovanni De Lellis, porte-parole de la collaboration OPERA.Au-delà de cette contribution à la connaissance du comportement des neutrinos, l'expérience OPERA a également permis le développement de nouvelles technologies. La collaboration a en effet été la première à utiliser à grande échelle les films d'émulsion nucléaire pour enregistrer lesdes particules à l'aide de technologies haut débit entièrement automatisées, avec une précision submicrométrique. Cettetrouve des applications dans de nombreux autres domaines scientifiques, notamment lasur la matière noire et l'étude des volcans et des glaciers. Elle est également employée pour optimiser la thérapie hadronique pour le traitement duet a récemment été utilisée pour cartographier l'intérieur de lade Khéops, l'un des plus grands et plus anciens monuments sur