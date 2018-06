Surpopulation stellaire - la Nébuleuse de la Tarentule

A quelque 160 000 années lumière de la Terre brille la Nébuleuse de la Tarentule, la structure la plus spectaculaire du Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de notre Voie Lactée. Le Télescope de Sondage du VLT installé à l'Observatoire de Paranal de l'ESO a observé cette région ainsi que son richeen détail. Il est ainsi apparu que cecéleste était constellé d'amas stellaires, de nuages debrillant ainsi que de restes épars d'explosions de supernovae. Il s'agit là de l'image la mieux résolue à ceGrâce au Télescope dedu VLT (VST) installé à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili, les astronomes ont capturé cette nouvelle image détaillée de la Nébuleuse de la Tarentule ainsi que de son environnement proche, peuplé de multiples nébuleuses et autres amas stellaires. La Tarentule, également baptisée 30 Doradus, constitue la région de formationla plus brillante et la plus active dude galaxies.La Nébuleuse de la Tarentule occupe la partie supérieure de cette image. Elle s'étend sur plus de 1000 années lumière et se situe dans lade la Daurade, à l'extrêmedu. Cette magnifique nébuleuse fait partie du Grandde Magellan, unedont le diamètre avoisine les 14 000 années lumière. Le Grand Nuage de Magellan est la troisièmela plus proche de la Voie Lactée, après laNaine Sphéroïdale du Sagittaire et la Galaxie Naine du GrandAu coeur de la Nébuleuse de la Tarentule figure un jeune amas d'étoiles géantes baptisé NGC 2070, une zone de formation stellaire dont le noyau dense, R136, renferme certaines des étoiles les plus massives et les plus lumineuses connues à ce jour. La brillante lueur de la Nébuleuse de la Tarentule fut pour la première fois notée par l'français Nicolas-Louis de Lacaille en 1751.La Nébuleuse de la Tarentule abrite un autre amas d'étoiles, beaucoup plus âgé, baptisé Hodge 301. En son, plus de 40 étoiles auraient explosé en supernovae, dispersant du gaz dans la région toute entière. La superbulle SNR N157B qui entoure l'amas ouvert NGC 2060 constitue l'un de ces restes de supernovae. Cet amas fut découvert par l'astronome britannique John Herschel en 1836, au moyen d'un télescope réflecteur de 18,6 pouces implanté au Cap de Bonne Espérance endu Sud. En périphérie de la Nébuleuse de la Tarentule, dans l'inférieur droit de l'image, figure la célèbreSN 1987AA gauche de la Nébuleuse de la Tarentule figure un amas ouvert brillant baptisé NGC 2100, caractérisé par une densité élevée d'étoiles bleues et brillantes entourées d'étoiles de. Cet amas fut détecté par l'astronome écossais James Dunlop en 1826, alors en poste en, au moyen de son propre télescope réflecteur de 9 pouces (23 centimètres) de diamètre.Au centre de l'image figurent l'amas ouvert et la nébuleuse en émission NGC 2074, une autre région de formation stellairedécouverte par John Herschel. Un zoom sur cette région laisse apparaître une structure sombre et poussiéreuse arborant les traits d'un hippocampe - l' "hippocampe du Grand Nuage de Magellan". Il s'agit d'une gigantesque structure en forme dequi s'étend sur quelque 20 années lumière - soit quatre fois la distance séparant lede l'étoile la plus proche, alpha du Centaure. Cette structure est condamnée à disparaître au cours du prochaind'années. A mesure que de nouvelles étoiles se formeront au sein de l'amas, les rayonnements ainsi que les vents qu'elles émettent disperseront en effet petit à petit les piliers de poussière.L'de cette image résulte de l'utilisation de la caméra OmegaCAM de 256 mégapixels qui équipe le VST. L'image est lade clichés acquis par OmegaCAM au travers de quatre filtres colorés différents, dont l'un spécifiquement dédié à la détection de la lueur rouge de l'hydrogène ionisé