SPICA dans la course finale pour la prochaine mission de taille moyenne de l’ESA (M5)

(Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

(La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

(Une agence spatiale est un organisme d'État ayant pour but d'étudier l'Espace et de développer et gérer des programmes...)