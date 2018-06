LHC: une mesure inédite révèle l'affinité du boson de Higgs avec le quark top



Le LHC: Le plus grand accélérateur de particules du monde

(Illustration: © CERN )

Un événement candidat de production d'une paire quark top anti-quark top, en conjonction avec un boson de Higgs, dans l'expérience CMS. Le Higgs se désintègre en un lepton (Un lepton est une particule élémentaire qui n'est sensible qu'à l'interaction électrofaible et à la gravitation. Le terme lepton...) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement...) violet (Le violet est une couleur, composée d'un mélange de bleu (environ 50% de luminosité) et de rouge (environ 25% de luminosité) en synthèse additive, et d'un...) muon (Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le nom donné à deux particules élémentaires de charge positive et négative. Les muons ont une masse 207 fois plus grande...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Après la découverte du boson de Higgs en 2012, une nouvelle étape majeure vient d'être franchie au LHC dans la compréhension du mécanisme qui confère uneaux particules élémentaires. Les résultats des expériences ATLAS et CMS, compatibles entre eux et présentés lors de la conférence LHC Physics à, confirment la forteentre la particule élémentaire de matière la plus lourde, letop, et le. Cette mesure, inédite jusqu’à ce, qui a été menée avec de nombreux scientifiques français de l’et de l’IRFU (CEA), ouvre des pistes pour lade nouvellesEn, deux types de stratégies sont utilisées pour débusquer la nouvelle physique. Soit on teste un modèle théorique en cherchant ses manifestations, par exemple à travers la découverte de nouvelles particules, soit on essaie de mettre en défaut le modèle existant. C’est ici la deuxième approche qui est exploitée. Le Modèle standard de la physique des particules ne prédit par lad’interaction (ou "couplage") entre les différentes particules, notamment entre lede Higgs et le quark top. Ce couplage entre deux particules lourdes n’avait encore jamais été mesuré et ce nouveau résultat permet un bond en avant dans notre connaissance des propriétés du boson de Higgs. Ce faisant, il ouvre la voie vers des tests encore plus contraignants pour le Modèle standard. En effet, des particules lourdes révélatrices d’une nouvelle physique, jusque-là jamais observées, pourraient elles aussi participer à ce type de désintégration.Cette recherche est l'une des plus difficiles jamais conduites par les scientifiques d’ATLAS et CMS car seulement 1% des bosons de Higgs sont produits en association avec deux quarks top. C’est à dire qu’il faut faire plus de 150 milliards de collisions de protons pour produire un seul événement de ce type ! Pour y arriver, il a donc fallu accumuler suffisamment de données à une énergie deproton-proton puis prendre en compte tous les d’états finaux possibles et utiliser les méthodes les plus avancées de traitement de données par "" (Machine Learning).Dans les deux expériences, le résultat annoncé aujourd'hui est led'une stratégie étagée exploitant les données collectées à des énergies de 7, 8 et 13 TeV. Les équipes d'ATLAS et de CMS ont mené plusieurs études indépendantes pour traquer ce processus appelé "production ttH", chacune axée sur un mode de désintégration différent du boson de Higgs (désintégration en bosons W , bosons Z,, leptons taus et jets issus des quarks bottom). Pour augmenter le plus possible la sensibilité auttH, très difficile à observer expérimentalement, chaque expérience a ensuite combiné les résultats de toutes ses recherches grâce à des méthodes statistiques avancées. L’interprétation fine des collisions s’appuie sur leur excellente maîtrise des détecteurs que les ingénieur·es et instrumentalistes français ont contribué à concevoir et construire. Les chercheurs et chercheuses de l’IN2P3 ont joué un rôle majeur dans de nombreux "étages" de cette analyse, menée en collaboration avec les théoriciens et théoriciennes et les informaticiens et informaticiennes de l’Lade l'de ces mesures a conduit à l'de la production ttH avec une sensibilitésupérieure, pour les deux expériences prises séparément, au seuil de 5 écarts standards traditionnellement requis pour une découverte. Cela signifie que si la production ttH n'existait en fait pas, l'expérience avait au plus environ une chance sur 3,5 millions de l'observer malgrépar erreur.Ces prochaines années, les deux expériences collecteront bien plus de données et amélioreront la précision de ce couplage afin de déterminer si le Higgs révèle la présence d'une physique au-delà du Modèle standard.