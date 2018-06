Une solution de stockage de l’énergie utilisant l’hydrogène et de cogénération

Sylfen et le CEA annoncent avoir conçu, assemblé et testé avec succès en mai 2018 à Grenoble le premier démonstrateur fonctionnel duEnergy Hub, une solution de stockage de l’énergie utilisant l’hydrogène et de cogénération à destination des bâtiments. Ce démonstrateur marque une étape clé dans la stratégie de valorisation industrielle de lafrançaise d’électrolyse réversible à haute température.Le Smart Energy Hub de Sylfen est un systèmeinnovant de stockage de l'énergie et de cogénération, assurant l'approvisionnement énergétique des bâtiments et des écoquartiers à partir de sources de production locales et renouvelables. Avec le Smart Energy Hub, l'énergie d'origine renouvelable produite sur un bâtiment est directement autoconsommée, etle surplus peut être stocké dans des batteries Li-ion et sous forme d'hydrogène. De façon complètement réversible, le système restitue à l'utilisateur, quand il en a, de l'électricité et de la, soit en consommant l'hydrogène précédemment créé, soit, en complément, à partir du réseau deAu cœur de son produit, Sylfen intègre une: il s'agit d'un système réversible d'électrolyse de l'et de pile àà oxydes solides (rSOC). Cette innovation française, bénéficie de 10 ans de R&D au Liten,du CEA dédié aux EnR et situé à Grenoble. Avec cette technologie trois-en-un, il est possible d'assurer par un unique équipement les fonctionnalités de trois systèmes énergétiques: électrolyseur, pile à hydrogène, cogénérateur. De plus, la technologie rSOC offre les meilleures performances pour chacune de ces fonctions énergétiques, ce qui en fait un choix naturel pour le déploiement de l'hydrogène énergie à grande échelle.La validation par le CEA-Liten et Sylfen en mai 2018 de l'des fonctionnalités du SmartHyes (Smart Hydrogen Energy System, détails techniques) premier démonstrateur et véritable « proof-of-concept » du Smart Energy Hub, marque trois avancées majeures pour la technologie française:1. un système totalement intégré: l'unité alimentée en eau industrielle et en gaz naturel du réseau, produit, comprime, stocke et réutilise son propre hydrogène ; elle est hybridée avec des batterieset couplée au réseau électrique, démontrant ainsi toutes les fonctionnalités visées pour le Smart Energy Hub ;2. un fonctionnement flexible et totalement automatisé: le système propose trois niveaux dedans chacun de ses trois modes de fonctionnement (production d'hydrogène, pile à combustible hydrogène, pile à combustible gaz naturel), et, en quelquesseulement, et de façon totalement automatisée d'un mode à l'autre ;3. une supervision logicielle orientée services: elle inclut des outils de big data, deutilisateur et de pilotage intelligent qui préfigurent les logiciels embarqués dans lesproduits commerciaux de Sylfen.Avec ce résultat, Sylfen et le CEA démontrent que cette technologie d'électrolyse réversible à haute température est prête à entrer dans une séquence d'industrialisation.Alors que, partout dans le, le déploiement des technologies hydrogène accélère,Lambert, directrice du CEA-Liten , souligne l'importance de la vision filière: « la réalisation de ce démonstrateur prouve la capacité des acteurs français à développer des solutions au meilleur niveau mondial. Il faut continuer à renforcer cet écosystème en mobilisant non seulement nos start-ups mais aussi les grands acteurs industriels et financiers: c'est ainsi que nous pourrons transformer nos succès technologiques en succès industriels et commerciaux ».Ces bons résultats motivent également la poursuite du partenariat entre Sylfen et le CEA-Liten. Marc Potron, directeur des opérations de Sylfen, confirme cet engagement: « Nous apprécions la capacité du CEA-Liten à nous accompagner au-delà de la purede laboratoire. Nous attaquons de ce fait avec le CEA nos deux prochains challenges: la montée en puissance de la technologie pour l'amener au niveau de puissance et de modularité visé par nos applications, et la réalisation d'un atelier pilote à Grenoble pour la fabrication du cœur de technologie à l'échelle pré-industrielle ».Leest compté: dès fin 2019 Sylfen livrera àun Smart Energy Hub 3 modules d'une puissance supérieure à 100kW ! (plus de détails ici et sur http://www.reflex-energy.eu)La prochaine étape à court-terme pour Sylfen est la livraison du démonstrateur à un grand partenaire industriel. « Notre, chez Sylfen, c'est que nos systèmes vont permettre de créer partout dans le monde un approvisionnement énergétique fiable, flexible et à coût maîtrisé à partir de sources d'énergie renouvelables et locales », explique Nicolas Bardi, Président de Sylfen.