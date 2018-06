Les nouvelles technologies au service d’une plus grande sensibilité des mammographies





diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par,...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés...)

Diminuer les doses de rayonnements et améliorer la résolution

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

diaphonie (On nomme diaphonie (ou parfois « bruit ») l'interférence d'un premier signal avec un second. On trouve des traces du premier...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

Technologie des panneaux avant

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux niveaux...)

Technologie des panneaux arrière

mammographie (La mammographie est une technique de radiographie, particulièrement adaptée aux seins de la femme afin de détecter des nodules dont la présence peut...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension...)

oxyde (Un oxyde est un composé de l'oxygène avec un élément moins électronégatif, c'est-à-dire tous sauf le fluor. Oxyde désigne également...)

amplification (On parle d'amplificateur de force pour tout une palette de systèmes qui amplifient les efforts : mécanique, hydraulique, pneumatique, électrique.)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu...)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de...)

Intégration dans un prototype

budget (Un budget est un document comptable prévisionnel distinguant les recettes et les dépenses.)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant différents...)

zinc (Le zinc (prononciation /zɛ̃k/ ou /zɛ̃ɡ/) est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30.)

La mammographie est la méthode d’analyse la plus largement employée pour la détection du cancer du sein. Cependant, les statistiques soulignent un nombre relativement élevé de diagnostics erronés, ce qui provoque de l’angoisse chez les patientes et provoque d’éventuels retards deet donc de traitement des cancers.L’médicale spécialisée utilise un système de rayons X peu dosé pour les examens mammaires afin de réaliser des examens et diagnostics précoces. En dépit d’avantages évidents pour les femmes entre 40 et 74 ans, des résultats faussement positifs entraînent des examens supplémentaires et sont source d’angoisse. Et des résultats faussement négatifs, spécialement en cas de forte densité mammaire, débouchent sur un sentiment de sécurité fictif et de possibles retards dans la mise en place d’un traitement approprié.LeDiCoMo, financé par l’UE, a mis à profit les avancées dans le domaine de la photonique pour développer un détecteur de rayons X à panneau plat numérique. Outre des diagnostics aux rayons X économiques et plus sûrs, il permet également de diminuer les doses de rayonnements auxquelles sont exposés les patientes et le personnel de radiologie. Comme l’explique le coordinateur du projet, le Dr Sandro Francesco Tedde, «nous sommes parvenus à ce résultat en associant des innovations radicales des principaux acteurs européens de plusieurs disciplines, et en faisant collaborer des partenaires commerciaux et des chercheurs sur toute la chaîne de valeur de l’imagerie médicale et».En conversion directe, lesdes rayons X sont convertis directement en signaux électriques. Par contre, pour la conversion indirecte, les photons des rayons X sont d’abord convertis en lumière visible puis en unélectrique en utilisant un photodétecteur.Bien que la conversion indirecte produise des doses deplus faibles comparée à l’autre solution, cela se fait aux dépens de la qualité de l’image du fait de laentre les pixels. DiCoMo a permis de réconcilier l’imagerie haute résolution avec des doses de rayonnement plus faibles en combinant le meilleur des deux techniques. Des avancées radicales dans les panneaux avant et arrière du dispositif permettent respectivement la conversion des rayons X via des pixels «actifs» et via des photodétecteurs à perovskites organométalliques à conversion directe.Dans la mesure où l’approche initiale de DiCoMo consistant à intégrer des microparticules scintillantes dans une matrice organique semi-conductrice n’avait pas permis d’obtenir la sensibilité ciblée, en particulier pour les couches de conversion épaisses, une nouvelle classe de matériaux prometteurs à conversion directe a été utilisée: les perovskites organométalliques. Les perovskites semi-conductrices associent la grande efficacité d’des convertisseurs indirects aux capacités de haute résolution des convertisseurs directs.Les membres du projet ont développé une nouvelle technologie de traitement sans solvant afin d’obtenir un «effritement fin» des poudres de perovskite sur le panneau arrière du démonstrateur. Lors du pressage, les microparticules de perovskite sont compactées, ce qui permet la formation d’une couche homogène de haute qualité accumulée sur le haut du substrat de la plaque arrière, en évitant la diaphonie entre les pixels.Les systèmes deactuels utilisent habituellement la technique des pixels passifs qui repose sur un transistor de commutation unique généralement constitué d’un film fin deamorphe. Cependant, DiCoMo, a utilisé desde pixels actifs conçus à partir de trois transistors en couches minces d’métallique, ce qui a permis unedans les pixels, associés à un circuit intégré de lecture (ROIC) à bas, sur mesure.La conception est optimisée pour convertir les signaux provenant des pixels de zone de grande(par exemple > à 50 µm), ce qui permet d’améliorer la sensibilité de manière significative. «Avec ce démonstrateur de la taille d’un VGA (640 x 480 pixels), DiCoMo a développé un module essentiel pour la mise en place de soins plus efficaces et plus abordables», explique le Dr Tedde.«Ces travaux d’ingénierie complexes ont débouché sur la conception réussie d’un système électronique de lecture et de pilotage du dispositif d’imagerie à rayons X de DiCoMo», explique le Dr Tedde. Le ROIC à bas bruit est réalisé sur mesure par un membre du consortium. La solution de ROIC chip-on-flex s’est révélée être la meilleure solution en termes de compatibilité dudes différentes composantes du système. «À notre connaissance, c’est la première fois qu’un panneau arrière à pixels actifs doté d’une technologie à bas coûts d’oxyde de, indium et gallium et intégré dans un détecteur de rayons X à panneau plat est présenté», ajoute le Dr Tedde.L’équipe a utilisé ce système pour produire sa première image, Mona Lisa. Bien qu’il y ait encore de la marge en termes d’améliorations potentielles, DiCoMo a contribué à une avancée significative en matière de compétence et de savoir-faire scientifiques dans ce secteur et les retombées du projet devraient contribuer à renforcer la compétitivité au niveau mondial de l’industrie de l’imagerie médicale européenne.Pour plus d'information voir: