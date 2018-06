Un "nez" pour les battre tous

instrumentation (Le mot instrumentation est employé dans plusieurs domaines :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est plus neutre électriquement. Il est alors appelé ion.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

informatique (L´informatique - contraction d´information et automatique - est le domaine d'activité scientifique, technique et industriel en rapport avec le traitement automatique de l'information par des machines telles que...)

respiration (Dans le langage courant, la respiration désigne à la fois les échanges gazeux (rejet de dioxyde de carbone, CO2, appelé parfois de façon impropre « gaz...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une...)

souris (Le terme souris est un nom vernaculaire ambigu qui peut désigner, pour les francophones, avant tout l’espèce commune Mus musculus, connue aussi comme animal de compagnie ou de laboratoire, mais aussi de...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du...)

hôpital (Un hôpital est un lieu destiné à prendre en charge des personnes atteintes de pathologies et des traumatismes trop complexes pour pouvoir être traités à domicile ou dans le cabinet...)

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation, distinction“ et γν?ση, gnósi, „la connaissance“,...)

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui étudie et applique le traitement des maladies.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

métabolisme (Le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et énergétiques qui se déroulent de manière ininterrompue dans la cellule ou l'organisme vivant. C'est un processus ordonné,...)

pneumonie (Une pneumopathie est une pathologie du tissu pulmonaire. Étymologiquement, il s'agit d'une maladie (-pathie) des poumons (pneumo-) ou pneumopathique au sens général du terme....)

recherche scientifique (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau et d'organites. La plupart des bactéries possèdent une paroi...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain. Unités...)

Quels sont les points communs entre les explosifs et le cancer? Grâce aux travaux effectués dans le cadre du projet ACID, la réponse est devenue un peu moins directe qu'on pourrait le croire. L'appareil de détection du projet est capable de détecter les vapeurs émises par les deux avec une précision inégalée, sans jamais se fatiguer.ACID entendait développer l'de détection enréel des vapeurs avec une sensibilité élevée. Plus spécifiquement, il visait à permettre aux chercheurs de transformer leurs spectromètres de masse existants en détecteurs efficaces avec des sources d'supplémentaires."L'analyse et la détection des analytes deont un grand potentiel dans divers domaines, de la sécurité intérieure (pour les explosifs et les drogues dans les aéroports) aux applications biomédicales comme l'analyse de l'expiré. En repoussant les limites d'une telle instrumentation, notreouvre de nouvelles opportunités car des vapeurs non détectées pourront être surveillées", explique le professeur Pablo Sinues, coordinateur dupour le compte de l'ETH de Zurich.La sensibilité du dispositif, appelé iniosation par électrospray secondaire (SESI) et qui est actuellement dans sa deuxième génération grâce au financement du projet ACID, est hallucinante. Il permet de détecter des substances dont la concentration est inférieure à un millième de milliardième, ce qui le rend cinq fois plus sensible que la génération précédente que le professeur Sinues a commencé à développer il y a 12 ans."Nous avons développé une modélisationsophistiquée pour optimiser les performances de notre instrumentation", explique le professeur Sinues. Maintenant, les molécules qui n'ont jamais été détectées dans lapeuvent être mesurées, auoù le professeur Sinues et son équipe ont pu surveiller l'et la transformation des médicaments injectés chez la. En d'autres termes, le SESI pourrait unêtre utilisé pour aider le personnel clinique à décider quand le moment est venu d'administrer une autre dose.C'est précisément le genre d'applications sur lesquelles le professeur Sinues voulait se concentrer avec ACID. "Je m'intéresse beaucoup aux applications cliniques, car mon groupe de recherche est basé dans unpour enfants. Leclinique non invasif et la surveillancepar l'analyse de la respiration sont un domaine avec un potentiel illimité", dit-il.Mais le potentiel du SESI ne s'arrête pas là. Parmi les autres applications potentielles figurent des analyseurs dehautement sensibles et rapides ou des instruments renifleurs. Les plantes infestées de parasites ou les vignes prêtes à être récoltées, par exemple, émettent certaines flagrances qui peuvent être captées par laSelon le professeur Sinues, les retours des secteurs potentiellement intéressés ont été excellents. Un certaind'hôpitaux en Suisse utilisent déjà le système, et les industries biotechnologiques et alimentaires étudient son utilisation pour fournir des détails et une résolution temporelle sans précédent dudes levures.En ce qui concerne l'avenir, le professeur Sinues a déjà une bonne idée de la suite à donner au projet: "Mon plan est maintenant d'utiliser davantage ce développement technologique dans des projets de recherche translationnelle pour démêler des biomarqueurs expirés de maladies comme la", dit-il. C'est déjà le cas avec le financement du Fonds national suisse de laet du Hochschulmedizin Zürich (réseau Exhalomics): le professeur Sinues croit qu'avec le SESI, lesliées à la pneumonie pourraient être détectées et identifiées en 15Pour plus d'information voir: http://www.seadm.com/descargas/3_LFSESI.pdf