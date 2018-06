Un LHC haute luminosité d'ici 10 ans au Cern

Tunnel du LHC (Grand collisionneur de hadrons), un accélérateur de particules (Les accélérateurs de particules sont des instruments qui utilisent des champs électriques et/ou magnétiques pour amener des particules...) frontière (Une frontière est une ligne imaginaire séparant deux territoires, en particulier deux États souverains. Le rôle que joue une frontière peut fortement varier suivant les régions et les époques. Entre les pays...)

© Cyril FRESILLON/LHC/CNRS Photothèque

Technicien faisant la maintenance de CMS (Solenoïde compact à muons), un grand détecteur du Grand collisionneur de hadrons (LHC), pendant un arrêt technique long (2013-2015).

© Cyril FRESILLON/LHC/CNRS Photothèque

Atlas, le détecteur de particules le plus volumineux jamais construit pour la physique des particules (46m de long pour 25m de haut), en position ouverte pendant une période d'arrêt. Conçu pour comprendre notre Univers et son évolution, il détecte les particules élémentaires produites lors des collisions protons-protons.

© Cyril FRESILLON/LHC/CNRS Photothèque

Un nouveau chantier s'ouvre ce vendredi 15 juin 2018 au LHC, le grand collisionneur de hadrons. Initié en 2011, ce projet vise à mettre en service d'ici à 2026 un LHC haute luminosité (HL-LHC) qui permettra d'augmenter le nombre de collisions protons-protons et de récolter davantage de. La France contribue de manière importante à ce(àde 180 millions d'euros,salariale incluse). Les équipes duet du CEA participent en particulier à laet aux développements technologiques sur les aimants supraconducteurs ainsi qu'à la jouvence des détecteurs et de l'accélérateur. Côté français, ce sont ainsi plus de 400 scientifiques qui accompagnent le renouveau du plus grand et du plus puissantde particules auMis en fonction pour la première fois en 2008 au Cern, le LHC ?- est un anneau de 27de circonférence muni de milliers d'aimants supraconducteurs qui permettent de maintenir les particules accélérées à l'intérieur de l'anneau. Les particules propulsées finissent par entrer enà uneproche de celle de la. Pour collecter les données, le collisionneur possède quatre détecteurs de particules: Atlas, CMS, Alice et LHCb.Avec ces travaux, il s'agit d'accroître ladu collisionneur d'un facteur 5 à 7 en concentrant le maximum de particules dans l'espace le plus réduit possible et ainsi d'augmenter lede collisions au moment du croisement des deux faisceaux de protons. Cela permettra aux scientifiques d'étudier des phénomènes rares et d'obtenir des mesures de grande précision indispensables pour préciser les propriétés du. Plus largement, c'est un pas de plus vers la compréhension du modèle standard et des scénarios qui en découlent.La collaboration française est portée en particulier par le CNRS et le CEA qui travaillent depuis plusieurs années sur les aimants supraconducteurs destinés à focaliser efficacement les faisceaux. Ces aimants sont une des pièces maîtresses de tous lesaccélérateurs. D'autres R&D dans ce domaine portent sur les aimants à très hauts champs qui permettront à terme d'augmenter l'des collisionneurs.Les équipes du CNRS, du CEA et leurs partenaires universitaires interviendront sur les détecteurs de particules Atlas et CMS: d'importantes améliorations seront apportées aux détecteurs afin qu'ils fonctionnent avec de meilleures performances dans des conditions beaucoup plus intenses. Que ce soient pour les détecteurs et les accélérateurs, ces projets se font en collaboration avec des PME françaises. La France envisage également de contribuer au défi du traitement des données issues des expériences du HL- LHC, audes projets scientifiques, qui dépasseront pour la première fois l'échelle de l'exabyte.Selon leactuel, le HL-LHC sera exploité de 2026 à 2036-37 après deux phases d'arrêt: 2019- 2020 et 2024-2026 (phase durant laquelle le CNRS et le CEA interviendront sur les détecteurs de particules).- l'de recherche sur les lois fondamentales de l'(CEA-Irfu)- le Centre dede Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université)- l'Institut pluridisciplinaire(CNRS/Université de Strasbourg)- l'Institut dede Lyon (CNRS/Université Claude Bernard)- l'Institut ded'Orsay (CNRS/Université Paris-Sud)- le Laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay (CNRS/Université Paris-Sud)- le Laboratoire d'Annecy de physique des particules (CNRS/Université de Savoie Mont-Blanc)- le Laboratoire Leprince-Ringuet à Palaiseau (CNRS/École Polytechnique)- le Laboratoire de physique de Clermont (CNRS/Université Clermont Auvergne)- le Laboratoire physique nucléaire et hautes énergies à(CNRS/Sorbonne Université/Université Paris Diderot)- le Laboratoire de physique subatomique età Grenoble (CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP)- le Laboratoire de physique subatomique et des technologies associées à Nantes (CNRS/Université de Nantes/IMT Atlantique-Institut Mines Telecom)- l'de microélectronique générale avancée (CNRS/École Polytechnique)- le Centre de calcul de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS