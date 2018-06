Repousser la limite de la conductance d'un matériau en contrôlant les interactions entre électrons

Evolution en fonction de la température des conductances de 3 contacts quantiques connectés en parallèle à un petit îlot métallique. Chaque flèche colorée représente la variation de la conductance G2 d'un des contacts en fonction de la conductance des deux autres contacts (réglés tels que G1=G3) lorsque la température varie de 55 mK à 8 mK pour des configurations initiales différentes. La conductance G2 dépasse la limite quantique e2/h (e est la charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour...) électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.) asymétrie (L'asymétrie est l’absence de symétrie, ou son inverse. Dans la nature, les crabes violonistes en sont des exemples spectaculaires.) Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre...)

Référence:

Contact chercheur:

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Informations complémentaires:

Jusqu'où peut monter la? A l'de la résistance, cettemesure la facilité avec laquelle passe le courant. En, la conductance constitue unde caractérisation depremier plan. Dans les puces électroniques, augmenter la conductance de pistes permettrait de réduire lequi limite les performances.Lastandard duquantique prédit cependant une limite supérieure pour la conductance, même en l'absence de défauts. Cette limite reflète le fait que les électrons traversant un conducteur étroit doiventles uns à la suite des autres, avec chacun une extension minimale imposée par la. Toutefois, lorsque les interactions sont très fortes, on ne peut plus considérer les électrons séparément. On se trouve alors dans un état intermédiaire, entre les électrons libres et la. Cette limite peut alors être dépassée par un effet d'entrainement qui s'apparente à un comportement visqueux duélectronique. Ce phénomène vient tout juste d'être mis en évidence dans le, à l'de Manchester.Des chercheurs l'ont désormais observé dans un circuit quantique où l'dude la limite standard de conductance, ainsi que la gamme de température où il se produit, peuvent être contrôlés in situ. Pour ce faire, les physiciens du Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N, CNRS/UPSud/Univ. Paris Diderot), en collaboration avec des théoriciens des universités College-Dublin, Paris-Sud et Paris Diderot, exploitent les corrélations électroniques qui se développent aud'unequantique se produisant à quelques millièmes de degrés au-dessus duabsolu.Au c?ur du circuit quantique se trouve un îlot métallique réglé pour que l'augmentation de sa charge par un électron ne change pas son. C'est fondamental, car ainsi le système ne gèlera dans aucun de ces deux états (avec une charge supplémentaire ou sans charge supplémentaire), même aux plus basses températures. Tandis que dans le cas contraire, le système se figerait dans l'état de plus basse énergie et l'on perdrait ceque constitue l'ajout d'une charge. Or, c'est le couplage de cette charge avec les électrons entrant et sortant de l'îlot par trois petits contacts individuellement ajustables qui génère de fortes corrélations entre ces électrons et l'apparition d'une transition dequantique. L'existence même et l'amplitude du dépassement de la limite standard de la conductance est alors contrôlé par lede symétrie entre les différents contacts.Ce travail publié dans la revueouvre un chemin depour l'électronique basse. Le dispositif implémenté n'a pas d'applications mais constitue un système d'étude modèle. Plus généralement, ce travail s'inscrit dans l'd'une large variété de phénomènes non-conventionnels associés aux transitions de phase quantiques.Z. Iftikhar, A. Anthore, A. K. Mitchell, F. D. Parmentier, U. Gennser, A. Ouerghi, A. Cavanna, C. Mora, P. Simon, F. PierreScience (2018), doi:10.1126/science.aan5592Lire l'article sur la base d'archives ouvertes ArXiv Frédéric Pierre , directeur de recherche Centre de nanosciences et de nanotechnologies (C2N, CNRS/Université Paris-Sud/ Univ. Paris Diderot) Laboratoire Pierre Aigrain (LPA, CNRS/ENS Paris/Univ. Paris Diderot/Sorbonne Université) Laboratoire de physique des solides (LPS, CNRS/Univ. Paris-Sud) Université College Université College Dublin (Irlande)