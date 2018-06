Effacer l'étoile grâce aux spectres moléculaires

Chasser des molécules pour trouver des planètes



La planète devient visible lorsqu'on cherche de l'eau (H2O) ou du CO. En revanche, comme elle ne possède ni CH4 ni NH3, elle reste invisible, tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.) quatre éléments (Dans le cadre de la philosophie naturelle, la théorie des quatre Éléments est une façon traditionnelle de décrire et d'analyser le monde.)

exoplanète (Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart des exoplanètes découvertes à ce jour...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge)....)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique,...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques...)

Effacer l'étoile grâce aux spectres moléculaires

beta (Le genre Beta appartient à la famille des Chénopodiacées, tribu des Cyclolobae.)

géante (Une étoile géante est une étoile de classe de luminosité II ou III. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géantes forment deux branches au-dessus de la séquence principale. Elles se situent entre les...)

pixel (Le pixel, souvent abrégé px, est une unité de surface permettant de mesurer une image numérique. Son nom provient de la locution anglaise picture element, qui signifie...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de...)

donnée (Dans les technologies de l'information, une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction, d'un événement, etc.)

monoxyde de carbone (Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit CO et sa formule semi-développée C=O ou –C≡O+, la molécule est composée d'un atome...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes vivants. Il est...)

ammoniac (L’ammoniac est un composé chimique, de formule NH3 (groupe générique des nitrures d'hydrogène). C'est une molécule pyramidale à base trigonale : l'atome d'azote (N) est au sommet et les...)

Les molécules, nouveau thermomètre de planètes

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de...)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

Référence publication:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

Contacts chercheurs:

Chaquetourned'une étoile, à l'image de laautour du. C'est pourquoi il est généralement impossible d'obtenir des images d'une exoplanète, tant lade son étoile est éblouissante. Une équipe d'astronomes, dirigée par unde l'de Genève (UNIGE) et membre du NCCR PlanetS, a cependant eu l'idée de détecter certaines molécules présentes à lade laafin de la rendre visible, à condition que ces mêmes molécules soient absentes de son l'étoile. Grâce à cette technique révolutionnaire, les appareils ne détectent plus que les molécules choisies, rendant l'étoile invisible et permettant aux astronomes d'observer directement la planète. Des résultats à lire dans la revue Astronomy&Astrophysics.Jusqu'à présent, les astronomes ne pouvaient que très rarement observer directement les exoplanètes qu'ils découvraient, masquées par lalumineuse de leur étoile. Seules quelques planètes très éloignées de leur étoile hôte ont pu être distinguées sur une photographie, notamment grâce à l'instrument SPHERE installé sur le Very Large Telescope (VLT) au Chili. Jens Hoeijmakers, chercheur au Département d'de l'Observatoire de la Faculté des sciences de l'UNIGE et membre du NCCR PlanetS, s'est alors demandé s'il serait possible de tracer la composition moléculaire des planètes. "En se focalisant sur des molécules présentes uniquement sur l'exoplanète étudiée et absentes de son étoile de référence, nos appareils parviendraient à "effacer" l'étoile pour ne révéler que l'exoplanète", explique-t-il.Pour tester cette nouvelle technique, Jens Hoeijmakers et une équipe internationale d'astronomes ont utilisé des images d'archives prises par l'instrument SINFONI autour de l'étoilepictoris, connue pour sa planète, beta pictoris b. Chaquede ces images contient le spectre de la lumière reçue par ce pixel. Les astronomes combinent ensuite le spectre contenu dans le pixel avec un spectre correspondant à une, de lad'eau par exemple, pour voir s'il y a corrélation. S'il y a effectivement corrélation, cela signifie que la molécule est présente à la surface de la planète.En appliquant cette technique à beta pictoris b, Jens Hoeijmakers constate que la planète devient parfaitement visible lorsqu'il cherche de l'eau (H2O) ou du(CO). En revanche, lorsqu'il applique sa technique aux molécules de(CH4) et d'(NH3), la planète demeure invisible, suggérant l'absence de ces molécules à la surface de beta pictoris b.L'étoile beta pictoris, quant à elle, reste invisible dans les quatre situations. En effet, cette étoile est extrêmement chaude et cetteélevée détruit directement les quatre molécules étudiées. "C'est pourquoi cette technique nous permet non seulement de détecter des éléments à la surface de la planète, mais également de fixer les limites supérieures et inférieures de la température qui y règne" explique l'de l'UNIGE. Le fait que les astronomes n'arrivent pas à rendre visible beta pictoris b à l'aide des spectres de méthane et d'ammoniac est dès lors cohérent avec la température estimée à 1700 degrés pour cette planète, une température trop élevée pour que ces molécules existent."Cette technique en est seulement à ses débuts, s'enthousiasme Jens Hoeijmakers. Elle devrait révolutionner la manière de caractériser les planètes et leurs atmosphères. Nous sommes très impatients de voir ce qu'elle donnera sur lesspectrographes comme ERIS sur le Very Large Telescope au Chili ou HARMONI sur l'Extremely Large Telescope qui sera inauguré en 2025, également au Chili", conclut-il.Cetteest publiée dansAstronomy&AstrophysicsDOI: 10.1051/0004-6361/201832902- Jens Hoeijmakers - Post-doctorant au Département d'astronomie - Faculté des sciences- David Ehrenreich - Professeur associé au Département d'astronomie- Faculté des sciences