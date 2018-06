Nouveaux outils théoriques pour la tomographie du proton

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire positive.)

systématique (En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour objet de dénombrer et de classer les taxons dans un...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par...)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui signifiait race, génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une génération...)

nucléon (Le terme nucléon désigne de façon générique les composants du noyau atomique, i.e. les protons et les neutrons qui sont tous deux des baryons. Le nombre de nucléons par...)

charge électrique (La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui respecte le principe de conservation.)

ores (ORES, l'Opérateur des Réseaux Gaz & Électricité est le l'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz pour les 8 gestionnaires du secteurs mixte en région...)

diffusion Compton (En physique, la diffusion Compton est la diffusion d'un photon sur une particule de matière, comme un électron. On appelle effet Compton plus spécifiquement l'augmentation de la longueur d'onde du photon par la diffusion. Ce dernier...)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit d'un point de...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

inverse (En mathématiques, l'inverse d'un élément x d'un ensemble muni d'une loi de composition interne · notée multiplicativement, est un...)

fonctionnelle (En mathématiques, le terme fonctionnelle se réfère à certaines fonctions. Initialement, le terme désignait les fonctions qui en prennent d'autres en argument....)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

train (Un train est un véhicule guidé circulant sur des rails. Un train est composé de plusieurs voitures (pour transporter des personnes) et/ou de...)



Fig. 1: La GPD H(x, ?) où x et ? désignent des fractions de quantité de mouvement du pion (Le terme Pion peut désigner :) quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie de la famille des leptons, comme les constituants...) muon (Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le nom donné à deux particules élémentaires de charge positive et négative. Les muons ont une masse 207 fois plus grande que celle de l'électron (105,6 MeV)...) courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une...)

Radon (Le radon est un élément chimique du tableau périodique de symbole Rn et de numéro atomique 86. C'est un gaz rare, radioactif, d'origine naturelle, qui est principalement formé par...)

corps humain (Le corps humain est la structure physique d'une personne.)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu.)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son...)

diagnostic (Le diagnostic (du grec δι?γνωση, diágnosi, à partir de δια-, dia-, „par, à travers, séparation, distinction“ et...)

sous-ensemble (En mathématiques, un ensemble A est un sous-ensemble ou une partie d’un ensemble B, ou encore B est sur-ensemble de A, si tout élément du sous-ensemble A...)

définition (Une définition est un discours qui dit ce qu'est une chose ou ce que signifie un nom. D'où la division entre les définitions réelles et les définitions nominales.)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Un programme scientifique important est consacré à la structure tridimensionnelle du proton en termes de ces constituants élémentaires, quarks et gluons. Une nouvelle génération d'installations expérimentales, à Jefferson Lab (US), au CERN, et peut-être plus tard auprès d'un futurélectrons-ions (EIC), devrait permettre de réaliser une tomographie duavec une précision inégalée. Le succès de ce programme passe par l'extraction de quantités appelées distributions de partons généralisées (GPD) à partir d'une grande variété d'observables. L'Irfu, en partenariat avec des instituts américain, espagnol et italiens, a franchi une étape décisive en construisant de manièredes modèles de GPD obéissant à priori à toutes les contraintes théoriques requises. Ces résultats font l'de deux publications dans les revues à fort impact Eur. Phys. J. C. [1] et Phys. Lett. B [2].Que pouvons-nous faire de mieux que Rutherford audernier ?! Cette question fit l'objet d'une table ronde sur la structure dudans une conférence internationale récente [3]. Elle permit d'illustrer la richesse des développements théoriques et expérimentaux des 20 dernières années, et de souligner les promesses des nouvelles générations d'expériences. En particulier, le concept de distribution de partons généralisée (GPD) propose de cartographier les propriétés du proton (probabilité de présence des quarks et gluons, distribution de, etc.). Ces GPD sont d'et déjà accessibles expérimentalement, notamment lorsque le proton est sondé via le canal deprofondément virtuelle (DVCS). Ce canal, dans lequel un(ou un muon) interagit avec un proton pour produire un électron (ou un muon), unet un proton dans l'état final [4], est étudié par les équipes de l'Irfu à Jefferson Lab et au CERN.D'undephénoménologique, la difficulté de cette tâche réside dans le fait que les GPD ne sont pas directement les quantités mesurées. Le lien entre les observables et les GPD est complexe mais sous bonthéorique. Il s'agit donc d'un problème, que les physiciens résolvent en général en choisissant une formede la GPD à extraire des, forme fonctionnelle qui dépend d'un certainde paramètres dont les valeurs sont alors ajustées de manière à reproduire au mieux les signaux expérimentaux. Cependant, les GPD ont ceci de spécifique qu'elles doivent obéir à un grand nombre de contraintes issues de principes physiques premiers. Ces contraintes sont suffisamment fortes pour exclure les paramétrisations naïves, mais trop faibles pour aboutir à une description unique des GPD. Depuis 2002, les physiciens ont tenté des extractions, soit en négligeant une partie des contraintes théoriques requises, soit en s'appuyant sur des formes fonctionnelles trop rigides pour s'accommoder des données expérimentales. Cela induisait des effets systématiques qui étaient acceptables au regard de la précision des premières mesures DVCS, mais qui seront intenables dans l'ère de précision qui est ende s'ouvrir.Au prix d'un effort de modélisation débuté fin 2014, et d'une approche originale, il a été possible de résoudre ce problème ouvert depuis une quinzaine d'années. La solution passe par l'inversion d'une transformation mathématique bien connue en tomographie médicale, la transformation de. En tomographie par transmission, une section d'unest scannée par un étroit faisceau de rayons X dont la perte d'intensité est enregistrée par un. La transformation de Radon décrit mathématiquement cette perte d'intensité le long de la direction de propagation du faisceau, et l'inversion de la transformation de Radon livre les images à deuxqui sont utilisées par les médecins pour établir leur. Comment faire le lien avec notre problème de modélisation des GPD ? Le principe de la solution consiste à construire une GPD de manière flexible, avec des paramètres qui seront plus tard ajustés aux données expérimentales, sur unde son domaine de. En inversant la transformation de Radon, il est possible d'étendre cette forme fonctionnelle à l'intégralité du domaine de définition en garantissant la conformité aux principes physiques premiers. La solution du problème de modélisation des GPD mêle donc des considérations de, d'analyse fonctionnelle et de calcul. L'algorithme obtenu permet la construction systématique de formes fonctionnelles satisfaisant a priori toutes les bonnes propriétés théoriques, indépendamment de la valeur des paramètres libres à ajuster aux données expérimentales. Cet algorithme a été testé avec succès sur plusieurs cas représentatifs. Il s'agissait de vérifier qu'il était possible, avec un algorithme unique, de reproduire les quelques cas particuliers connus de modèles de GPDen respectant les principes physiques premiers pour chacune d'elles (Fig. 1).Cette avancée théorique ouvre de nouvelles portes, et ne se limite pas à la structure du nucléon. Une application immédiate de cette nouvelle approche au cas du pion (le plus léger des états constitués d'un quark et d'un antiquark) a permis une amélioration significative d'un modèle ab initio développé en 2015 et qui avait fait l'objet du fait marquant "Rétroconception des hadrons".