Le rôle crucial du couple tyrosine/histidine dans la photosynthèse

Enzyme clé de la photosynthèse, le photosystème II libère des électrons et protons nécessaires à la fixation du CO2 par les plantes. Alors que ce processus pourrait être mimé afin de valoriser le CO2, les chemins dede ces protons restent énigmatiques. Des chercheurs duet des universités Paris-Sud, Aix-Marseille et d'Héraklion en Grèce ont montré, grâce à un modèle bioinspiré, que lad'acides aminés tyrosine/histidineun rôle majeur dans l'évacuation des protons. Ces travaux, publiés dans la revue Angewandte Chemie International Edition, fournissent de précieux éléments pour développer uneartificielle.Le photosystème II provoque la photooxydation de l'enau cours de la photosynthèse, une opération qui implique le transport d'électrons et de protons. La paire d'acides aminés tyrosine/histidine présente dans l'photosystème II est déjà connue pour son rôle de relais électronique entre le pigment chlorophyllien et le centre catalytique du dégagement d', mais est soupçonnée d'en faire davantage. Une meilleure compréhension du phénomène permettrait d'envisager le développement d'une photosynthèse artificielle. Des chercheurs de laboratoires français et grecs ont utilisé un modèle pour mimer et étudier les réactions audu photosystème II. Des groupements imidazole et phénol y remplacent respectivement l'histidine et la tyrosine.En absence ded'eau, aucun transfert d'n'a lieu dans ce modèle. Mais si on en ajoute, on observe un transfert d'électron couplé au départ de deux protons au sein des mimes de la paire tyrosine/histidine. Le couple d'acides aminés participe donc bien au transport des protons. Cette confirmation ouvre des pistes pour la photoactivation de complexes catalytiques pour l'oxydation de l'eau, processus qui pourrait être couplé à la transformation du CO2.Ce travail a mobilisé des chercheurs de l'demoléculaire et desd'Orsay (CNRS/Université Paris-Sud), de l'Institut deintégrative de la cellule (CNRS/Université Paris-Sud/CEA), de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université/Centrale Marseille), du(CNRS/CEA) ainsi que l'd'Héraklion enGeorgios Chararalambidis, Syamal Das, Adelais Trapali, Annamaria Quaranta, Maylis Orio, Zakaria Halime, Pierre Fertey, Régis Guillot, Athanassios Coutsolelos, Winfried Leibl, Ally Aukauloo, Marie SircoglouWater Molecules Gating a Photoinduced One Electron Two Protons Transfer in a Tyr/His model of Photosystem IIAngewandte Chemie International Edition ? Mai 2018