Le cas de Tcheliabinsk

Et si un astéroïde géant frappait de nouveau la Terre

Il y a plus de 60 millions d'années, les dinosaures régnaient sur la Terre. Aujourd'hui, ils ne sont plus que des reproductions et des fossiles comme les exemplaires que l'on peut voir au Muséum d'Histoire naturelle de Vienne. La cause de leur disparition ? Un, un bloc deet dené lors de la formation du"Il y a 66 millions d'années, un astéroïde percutait la: il ne faisait que 10 km de long, mais lequi en a résulté s'est étendu sur 200 km," explique Christian Köberl, directeur du. "Donc cela nous renseigne sur laénorme d'qu'un tel événement implique et cette énergie s'est traduite par une gigantesque, des séismes et toutes sortes de choses effroyables, lea aussi changé immédiatement et de nombreux animaux et de plantes de l'époque - en fait, près de deux tiers de toutes les espèces vivantes sur notre- ont disparu," énumère-t-il.Rien de comparable ne s'est produit depuis. Mais le risque bien que faible est toujours présent.En février 2013, un astéroïde de 20 mètres de long s'était fragmenté en entrant dans l'au-dessus de larusse de Tcheliabinsk, faisant 1500 blessés.Ce cas peut nous en apprendre beaucoup, en particulier grâce aux météorites retrouvées sur place. Ludovic Ferrière, conservateur des collections du Muséum, nous montre une pièce de cettede Tcheliabinsk: "Sa croûte detypique à l'extérieur s'est formée lors de l'entrée dans l'atmosphère et quand on la coupe, on est capable de voir l'histoire de cette météorite," dit-il. "Ici, on voit la partie qui est fraîche, qui nous renseigne sur la formation du système solaire, qui n'a pas été beaucoup affectée depuis sa formation," poursuit-il. "Et là, cette partie noire traduit un certainde chocs qui ont eu lieu depuis sa formation il y a 4,56 milliards d'années et les différents impacts qu'elle a subis avant d'entrer dans l'atmosphère," précise-t-il.À Tcheliabinsk, l'astéroïde s'était transformé ende météorites. D'autres plus massifs sont capables d'atteindre la Terre.Pour se rendre compte de leur diversité, rien de tel que ce Muséum où l'on peut voir exposé le plus grand nombre de météorites au. Le lieu où elles percutent le sol a son importance: si elles font la taille d'une, elles peuvent détruire une, causer unou modifier notre atmosphère."Si la météorite s'abat sur unepeu profonde - en fonction du type de sédiments qu'il y a au fond -, lepeut causer une vaporisation qui libère une grande quantité de," indique Lidia Pittarello, spécialiste des astéroïdes à l'de Vienne. "Et alors, on peut vraiment avoir un effet sur le climat à long terme," affirme-t-elle.Face à cette menace, que fait-on pour protéger notre planète ? En Allemagne, à l'ESA, cette équipe travaille sur un système d'alerte précoce qui concerne en particulier, les petits astéroïdes qui sont les plus nombreux comme celui qui a ciblé l'duil y a quelques semaines."Le 2 juin, une boule dea illuminé led'Afrique," raconte Rüdiger Jehn, du segment Objets géocroiseurs de l'ESA, en nous montrant une: "On peut voir ici l'astéroïde de 2 à 3m de long entrer dans l'atmosphère, puis exploser et c'est ce qu'on veut observer parce que s'il était un peu plus gros - peut être 5m de long -, l'pourrait causer d'importants dégâts au sol et on veut pouvoir informer les populations en amont," souligne-t-il.Pour être mieux préparé, l'ESA construit lebaptisé Flyeye qui sera installé en: il aura pour mission de traquer dans le ciel, les petits objets qui se déplacent rapidement. L'Agence a déjà repéré 740 astéroïdes qui présentent un risque faible dela Terre et elle en identifie sans cesse de nouveaux."Actuellement, on a un rythme de détection d'environ 200 astéroïdes paret il y en a peut-être, 3, 4 ou 5 qui pourraient toucher la Terre," déclare Rüdiger Jehn. "Il y en a aucun de notre connaissance qui constitue réellement une menace grave," assure-t-il. "Il existe énormément de choses dans l'espace que nous essayons encore de localiser; mais en l'état actuel de nos connaissances, il n'y a rien aujourd'hui qui puisse vraiment nous inquiéter," tempère-t-il.Reste qu'il est préférable de connaître son ennemi. Laet l'japonaiseont toutes deux prévu de rendre visite à des astéroïdes cetteL'engin japonais Hayabusa-2 orbitera prochainementde son astéroïde cible et larguera à saunallemand appelé Mascot."On doit trouver le site pour se poser, puis, le 3 octobre, on larguera Mascot qui atteindra ensuite la surface," détaille Ralf Jaumann, planétologue au Centre aérospatial allemand (DLR). "Donc on aura des informations depuis la surface de l'astéroïde et grâce aux informations collectées, on passera à la deuxième étape: l'engin japonais se posera lui aussi sur la surface pour recueillir des échantillons, puis les rapporter sur Terre," dit-il.La mission permettra aussi d'alimenter la réflexion sur de futures méthodes qui permettront de dévier un astéroïde potentiellement menaçant de savers la Terre."C'est loin d'être évident: on ne peut pas détruire les astéroïdes avec des armes atomiques ou nucléaires," reconnaît Ralf Jaumann. "Donc on doit vraiment les connaître: leur composition, c'est ce qu'il y a de plus important pour comprendre comment les dévier, comment stopper leur rotation pour avoir plus desur un côté et les éloigner de la Terre," poursuit-il avant de conclure: "Donc connaître leur composition et leurs propriétés physiques, cela nous aidera beaucoup pour déterminer des stratégies qui visent à limiter l'impact d'un tel événement."Aujourd'hui, il n'y a pas de danger imminent. Mais il faut avoir en tête qu'un astéroïde relativement petit peut avoir des conséquences catastrophiques s'il percute la Terre, comme on peut le voir sur cette simulation où un corps rocheux de 100 mètres de long s'abattrait sur Vienne et rayerait laautrichienne de la carte."Il suffit de regarder la, l'le plus proche de nous dans l'espace: elle est couverte de cratères d'impact," fait remarquer Christian Köberl. "On ne voit pas cela aussi bien sur Terre parce que notre planète a une surface géologique active, mais en réalité, nous sommes sans arrêt bombardés d'objets - gros ou petits - provenant de l'espace. Les plus gros sont un peu plus rares, les plus petits sont très fréquents," insiste-t-il. "C'est quelque chose qui s'est produit dans leet évidemment, ça arrivera de nouveau dans l'avenir," reconnaît-il.Les scientifiques s'accordent à dire que 90% des astéroïdes dont la taille menacerait lasur Terre ont été repérés.Mais seule une petite part de ceux de taille inférieure, mesurant de 5 à 500 mètres, a été identifiée. Localiser le reste, c'est le grand défi qui est end'être relevé aujourd'hui.Vous pouvez voir la vidéo de ce reportage ici: lien