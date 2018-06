Des nanotubes fonctionnalisés pour stabiliser et augmenter la capacité des batteries Li-soufre





matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

conductivité électrique (La conductivité électrique est l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se déplacer librement, autrement dit à permettre le passage du courant...)

servent (Servent est la contraction du mot serveur et client.)



Figure 1 - a) Comparaison des densités d'énergie massiques de divers systèmes par rapport au système Li-S. b) Principe général d'une batterie Li-S ; au contraire des systèmes Li-ion basés sur des réactions d'intercalation d'ions lithium (Le lithium est un élément chimique, de symbole Li et de numéro atomique 3.)

lithium-ion (Les accumulateurs à base de lithium utilisent des technologie en cours de mise au point, présentant un très important potentiel électrochimique. On distingue la technologie Lithium...)

toxicité (La toxicité (du grec τοξικότητα toxikótêta) est la mesure de la capacité d’une...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à...)

soufre (Le soufre est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole S et de numéro atomique 16.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et...)



Figure 2 - a) représentation des nanotubes fonctionnalisés ; b) image MEB de nanotubes fonctionnalisés ; c) représentation schématique des piles boutons utilisées pour tester les matériaux d'électrode positive ; d) rétention de capacité d'échantillons de MWNTs purifiés (noir), MWNTs simplement mélangés avec la molécule soufrée (bleu), MWNT fonctionnalisés de manière covalente avec la molécule soufrée (rouge).

rue (La rue est un espace de circulation dans la ville qui dessert les logements et les lieux d'activité économique. Elle met en relation et structure...)

Chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

En association avec le déploiement des sources d'énergies intermittentes (photovoltaïque, éolien...), il est indispensable de poursuivre les efforts de recherche pour améliorer les performances des batteries. Des équipes du CEA Paris-Saclay et du CEA Grenoble ont réussi à développer de nouveauxd'électrode positive pour les batteries Li-soufre et Li-organique ne présentant pas de phénomène de dissolution de laactive. Ces matériaux d'électrode positive sont basés sur la fonctionnalisation de manière covalente de nanotubes demultiparois (MWNT) avec des molécules contenant des groupements électroactifs soufrés. Les nanotubes de carbone présentent une bonneet sont insolubles dans l'électrolyte. Ilsdonc de bon support pour le greffage de la matière active.Les systèmes obtenus offrent une excellente stabilité en cyclage et une capacité spécifique prometteuse. Ce travail est publié dans la revue ChemElectroChem.Les batteries(Li-ion) équipent la majorité des appareils électroniques portables. Cependant, leurs performances semblent atteindre progressivement un palier et les recherches se tournent actuellement vers de nouveaux systèmes comme les batteries lithium-soufre et lithium-organique. Ces derniers offrent des capacités théoriques attractives et/ou des coûts et unedes matières premières a priori faibles. Pour le Li-Soufre (Li-S), lad'énergie théorique, de l'ordre de 2500 Wh·kg-1, est un ordre de grandeur supérieure à celle des batteries Li-ion (environ 250 Wh·kg-1).[1,2]. Contrairement aux batteries Li-ion pour lesquelles le lithium est sous forme de cation Li+, dans les batteries Li-S, l'électrode négative est constituée de lithium métallique et la réaction de décharge fait intervenir la rupture des liaisons S-S (Figure ci-dessus).Les accumulateurs Li-S souffrent néanmoins de plusieurs limitations: leélémentaire est un très mauvais conducteur électronique et l'ajout d'un conducteur électronique est incontournable, ce qui diminue d'autant la capacité pratique des accumulateurs. D'autre part, lors de la décharge, la réaction du soufre élémentaire avec le lithium entraine la formation de polysulfures de lithium qui sont solubles dans l'électrolyte, ce qui entraine une perte de laactive à l'électrode, un phénomène d'autodécharge (corrosion de l'électrode négative) et une perte de capacité importante au cours des premiers cycles.Pour contrer ces limitations, les équipes du CEA ont fonctionnalisé de manière covalente des MWNTs avec les molécules contenant des ponts disulfures. Les matériaux d'électrodes positives constitués de nanotubes greffés autosupportés ont été intégrés à des piles boutons puis évalués sur un banc de test (cycles de charge/décharge à courant constant). Les résultats obtenus avec les molécules soufrées greffées sont prometteurs puisque la capacité obtenue est de 100 mAh·g-1 d'électrode, alors qu'elle n'est que d'environ 5 mAh·g-1 pour les nanotubes de carbone seuls. Cette valeur reste inférieure à celles obtenues pour les meilleures batteries Li-ion et Li-S conventionnel (400 mAh·g-1d'électrode à ce jour). Néanmoins, ces accumulateurs se caractérisent par leur excellente stabilité par rapport aux systèmes Li-S classiques dans la mesure où 98 % de la capacité initiale est conservée après 50 cycles (Figure 2).[3]Céline Barchasz: DRT/LITEN/DEHT/STB Laboratoire des Matériaux (LM), CEA-Grenoble, 17des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France.