Couplage optique fort entre couche mince de molécules auto-assemblées et plasmons de surface



© CEA-IRAMIS

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que des liaisons ioniques dans le cas des métaux alcalins. Les métaux sont un des...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une tension pour créer du...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien,...)



a) Topographie d'un film auto-assemblé mesuré par microscopie par force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale »...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) arrangement (La notion d'arrangement est utilisée en probabilités, et notamment pour les dénombrements en analyse combinatoire.) molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite...) formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de hauteur : plus la fréquence est élevée, plus la hauteur...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés...)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces solides des adsorbants selon divers processus plus...)

champ électromagnétique (Le champ électromagnétique est le concept central de l'électromagnétisme. On le conçoit souvent comme composition des deux champs vectoriels que l'on peut mesurer indépendamment : le champ électrique E et le...)

recouvrement (Un recouvrement d'un ensemble X est un ensemble P de sous-ensembles non vides de X tel que l'union de ces sous-ensembles soit égal à X. Autrement dit P est un recouvrement de...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être...)

oscillateur (En physique, un oscillateur est un système manifestant une variation périodique dans le temps (ou pseudo-périodique s'il existe une dissipation d'énergie). Les exemples...)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux niveaux d'énergie...)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie plane, la largeur...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet,...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière. Une onde transporte aussi de...)



Relation de dispersion expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et...) plasmon de surface (Les plasmons de surface font partie des solutions des équations de propagation des ondes électromagnétiques ou équations de Maxwell, ce sont des solutions particulières à l'interface entre certains milieux. L'oscillation...)

évaporation (L'évaporation est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente de l'ébullition qui est une transition rapide....)

minute ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante,...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et...)

luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui elle est chaude.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale...)

architectures (Architectures est une série documentaire proposée par Frédéric Campain et Richard Copans, diffusé sur Arte depuis 1995.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

Référence publication

Contact CEA-IRAMIS

Collaboration

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

L'auto-assemblage de molécules optiquement actives sur des surfaces métalliques ouvre de nouvelles opportunités pour les sources de lumières organiques et les milieux amplificateurs de lumière. La surface d'unsupporte des plasmons de(PPS), excitations électroniques sous forme d'ondes électromagnétiques se propageant le long de la surface. Une collaboration saclaysienne, entre le SPEC/LEPO et l'équipe de Sylvain Barbay du C2N, montre que l'auto-assemblage de molécules spécifiques optiquement actives, permet de maximiser leur couplage électromagnétique avec ces plasmons de surface.Le milieu ainsi réalisé permet d'atteindre une fortede molécules fluorescentes. De plus, le moment dipolaire des molécules est idéalement orienté perpendiculairement à l', selon la direction deprédominante des PPS. Enfin, cet assemblage des molécules donne naissance à un mode d'excitation collective (exciton ou formation de paires électron-trou) enavec les PPS. Launique de ces trois caractéristiques permet d'atteindre le régime de couplage fort entre l'exciton et les PPS. Dans ce régime, l'échange très rapide d'entre les molécules et les PPS donne naissance à des modes hybrides qui présentent un grand intérêt fondamental et appliqué en photonique. En particulier l'analyse de l'émission spontanée dans ces modes hybrides permet de clarifier laen jeu, dans ces conditions de couplage fort, sujet fortement débattu actuellement pour la réalisation de sources cohérentes nanométriques.La plasmonique est une branche émergente de la photonique qui utilise des nanostructures métalliques pour contrôler laaux échelles nanométriques sub-longueur d'. Il y a un intérêt croissant pour la combinaison des propriétés photoniques de colorants organiques et la plasmonique, avec pour objectif dedes composants plasmoniques passifs à de nouveaux composants actifs (sources, convertisseurs... ). Dans ce, une collaboration saclaysienne, entre le SPEC/LEPO et l'équipe de Sylvain Barbay du C2N, a développé uncomposé de molécules organiques fluorescentes auto-assemblées, qui présente une association unique de propriétés permettant de maximiser l'interaction entre les molécules et les plasmons supportés par une surface d'or.- La densité des molécules obtenue pardirecte est maximale. Elle est en particulier bien plus importante que ce qui est rapporté dans la littérature, où le matériau déposé sur la surface métallique est généralement composé d'une matrice polymère dopée par des molécules actives.- Les molécules adsorbées ont leur moment dipolaire orienté perpendiculairement à la surface métallique, selon la direction principale dudes plasmons de surface.- Leentre les orbitales ?-conjuguées des molécules adjacentes donne naissance à une excitation collective des molécules (de type "exciton de transfert dede Frenkel", qui possède une forte force d'. Cet exciton donne naissance à une bande d'de faiblespectrale, dont lad'associée est compatible avec celle d'un plasmon se propageant avec peu de pertes.Cette couche ordonnée se fabrique simplement parsous-vide des molécules, sur une surface d'or, dans des conditions bien définies (Vitesse de dépôt 0.2 nm/de surface: 200 °c) favorisant l'auto-assemblage.La relation de dispersion (vecteur d'onde-énergie) du système a été mesurée par réflectivité résolue spectralement et en. L'excitation des modes du système se traduit notamment par une absorption et donc une baisse de la réflectivité (zone rouge sur la figure ci-contre). L'anticroisement observé (points noirs) entre lanon dispersive du mode excitonique (énergie fixe de 2.19 eV, selon la ligne horizontale en pointillé bleu) et le mode de plasmon dispersif (courbe en pointillé bleu) est la traduction directe de la présence d'un couplage fort entre ces deux modes en absorption.Dans une dernière étude, le spectre derésolue en angle a été étudié. L'émission de ce système moléculaire montre un large décalage de Stokes (énergie d'émission décalée vers les basses énergies par rapport à l'énergie d'absorption). L'émission spontanée incohérente par nature, ne peut donc être réabsorbée par les molécules du film moléculaire. Un couplage fort ne peut donc être obtenu en émission, mais simplement une forte émission dans la branche inférieure résultant du couplage fort à l'excitation.L'étude de ce système organisé se démarque ainsi des réalisations précédentes qui utilisent des molécules désordonnées et diluées dans des matrices: la forte densité de la structure moléculaire auto-assemblée conduit à la réalisation d'un système où un couplage fort entre plasmon de surface et exciton a pu être observé et largement étudié. Cette compréhension des phénomènes aude tels systèmes est un guide précieux pour la réalisation de nouvelleshybrides mettant en jeu des modes plasmons de surface et des couches moléculaires organiques, à lad'un système permettant l'émission d'uncohérent.[1] Strong coupling between self-assembled molecules and surface plasmon polaritonsJ. Bigeon, S. Le Liepvre, S. Vassant, N. Belabas, N. Bardou, C. Minot, A. Yacomotti, A. Levenson, F. Charra, and S. Barbay, Journal of Physical Chemistry Letters 8, 5626 (2017)VASSANT Simon (SPEC/LEPO)S. Le Liepvre, S. Vassant et F. Charra SPEC/LEPO UMR3680 CEA-CNRS Saclay, FranceJ. Bigeon, N. Bardou, N. Belabas, C. Minot, A. Yacomotti, A. Levenson et S. Barbay Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies - C2N,, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, C2N Marcoussis, 91460 Marcoussis, France