Le VLT de l'ESO observe `Oumuamua s'éloigner rapidement

`Oumuamua, le premier bolide interstellaire découvert au sein du Système Solaire, s'éloigne du Soleil plus rapidement que prévu. Cet étrange comportement a été détecté par une collaboration astronomique internationale dont fait partie le Very Large Telescope de l'ESO. Les résultats nouvellement obtenus suggèrent qu'`Oumuamua s'apparente davantage à uneinterstellaire qu'à un. Ils paraîtront prochainement dans la revue`Oumuamua ? le premierinterstellaire découvert aude notre? a fait l'd'une analyse approfondie depuis sa détection en octobre 2017. En combinant lesissues du Very Large Telescope de l'ESO et d'autres observatoires, une équipe internationale d'astronomes a découvert que l'objet se déplaçait plus rapidement que prévu. Le gain enest négligeable. Il ne fait que retarder led'`Oumuamua généré par la proximité duL'équipe, pilotée par Marco Micheli (Agence Spatiale Européenne), a testé plusieurs hypothèses susceptibles de rendre compte de la vitesse supérieure à celle prédite par lade ce visiteur interstellaire. L'explication la plus plausible repose sur le dégazage d'Oumuamua? soit la perte deensous l'effet dusolaire. Cette matière éjectée exercerait unede faible mais constante intensité, se traduisant par une vitesse d'échappement vers l'extérieur du Système Solaire plus rapide que prévu ? le 1er juin 2018, il se déplaçait à quelque 114 000parCe phénomène de dégazage est typique des comètes. Il questionne la classification préalable d'`Oumuamua parmi les astéroïdes interstellaires. ?Nous pensons qu'il s'agit d'une étrange comète de petite taille? précise Marco Micheli. ?Les données suggèrent que cette impulsion diminue à mesure qu'il s'éloigne du Soleil, ce qui est typique des comètes?.Normalement, les comètes chauffées par le Soleil éjectent duet de la poussière. A leurse forme donc unde matière baptisé, et dans la direction opposée à leurde, une queue caractéristique. Toutefois, l'équipe n'a pu relever le moindre indice visuel de dégazage.?Nous n'avons pu détecter la moindre poussière, coma ou queue, ce qui est totalement inhabituel? précise Karen Meech de l'd'aux Etats-Unis. Meech a participé à la découverte ainsi qu'à la caractérisation d'`Oumuamua en 2017. ?Nous pensons qu'`Oumuamua peut éjecter de gros grains de poussière.?L'équipe a supposé que les petits grains de poussière ornant la surface de la vaste majorité des comètes avaient sans doute subi un processus d'érosion durant leinterstellaire d'`Oumuamua. De sorte que seuls les grains les plus gros subsisteraient à l'heure actuelle. La brillance d'un tel nuage de particules ne suffirait pas à le détecter mais fournirait une explication plausible de la brusque variation de vitesse d'`Oumuamua.Non seulement le dégazage d'`Oumuamua demeure hypothétique, mais son origine interstellaire reste inconnue. Initialement, ces nouvellesvisaient à déterminer laexacte d'`Oumuamua, afin d'en déduire le systèmedont il est originaire. 