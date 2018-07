Première image confirmée d'une protoplanète acquise par le VLT de l'ESO

SPHERE, un instrument chasseur d'exoplanètes installé sur le Very Large Telescope de l'ESO, a capturé la toute première image confirmée d'une protoplanète en formation dans le disque de poussière d'une jeune étoile. La jeune planèteun chemin au travers duprimordial deet de poussière qui entoure la très jeunebaptisée PDS 70. Lesobtenues suggèrent que laest dotée d'unenuageuse.Des astronomes pilotés par un groupe de l'Max Planck dédié à l'en Allemagne, ont capturé une spectaculaire image de la formation d'une planètede la jeune étoile naine PDS 70. Grâce à l'instrument SPHERE qui équipe le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO ? l'un des chasseurs d'exoplanètes les plus performants à l'actuelle ? l'équipe internationale a effectué la toute première détection robuste d'une jeune planète baptisée PDS 70b, creusant un sillon dans le disque deentourant la jeune étoileL'instrument SPHERE a par ailleurs permis à l'équipe de mesurer la brillance de la planète à différentes longueurs d', ce qui a conduit à la détermination des propriétés de son atmosphère.La planète se détache nettement des nouvelles observations. Elle apparaît sous la forme d'unbrillant situé à droite de la zone centrale et sombre de l'image. Elle se situe à quelque trois milliards dede l'étoile centrale, ce qui équivaut à la distance séparant Uranus du. L'analyse montre que PDS 70b est unedotée d'unesupérieure à plusieurs fois la masse de Jupiter. Ladede la planète avoisine les 1000 degrés Celsius, ce qui est largement supérieur à celle de toute planète de notreLa région sombre au centre de l'image témoigne de l'utilisation d'un coronographe, ou masque qui bloque laaveuglante en provenance de l'étoile centrale et permet aux astronomes de détecter le disque demoindre ainsi que son compagnon. En l'absence de ce masque, la faible lueur issue de la planète se trouverait noyée dans l'intense luminosité de PDS 70.?Ces disques qui encerclent les jeunes étoiles constituent de véritables cocons planétaires. A cetoutefois, seule une poignée d'observations ont conduit à la détection de protoplanètes en leur? précise Miriam Keppler, qui dirige l'équipe à l'origine de la découverte de laPDS 70. ?Jusqu'à présent, la plupart de ces planètes candidates pouvaient n'être que des artefacts du disque.?La découverte du jeune compagnon de PDS 70 constitue un résultatd'importance qui mérite déjà d'être approfondi. Ces derniers, uneéquipe impliquant de nombreux astronomes ayant contribué à la découverte, y compris Keppler, a étudié le jeune compagnon planétaire de PDS 70 dans le détail. Elle a acquis cette spectaculaire image de la planète, et obtenu un spectre de la planète. L'analyse de ce spectre conduit à penser que son atmosphère est nuageuse.Le compagnon planétaire de PDS 70 a sculpté un disque de transition ? unpercé en son centre. Ces trous internes sont connus depuis des décennies et attribués aux interactions entre disque et planète. Il est désormais possible d'observer la planète.?Les résultats de Keppler ouvrent une nouvellede compréhension sur les premières étapes de l'évolution planétaire? ajoute André Müller, chef de la seconde équipe chargée d'étudier la jeune planète. ?Il nous était nécessaire d'observer une planète dans le disque d'une jeune étoile pour réellement comprendre les processus à l'origine de la formation planétaire?. La détermination des propriétés physiques et atmosphériques de la planète permet aux astronomes de tester les modèles théoriques de la formation planétaire.Cet aperçu de la naissance d'une planète enveloppée de poussière résulte des impressionnantes capacités technologiques de l'instrument SPHERE de l'ESO, dédié à l'étude des exoplanètes et des disques qui entourent des étoiles proches au moyen d'une technique d'à contraste élevé ? un défi de taille. Bien qu'il bloque la lumière en provenance d'une étoile avec un coronographe, SPHERE doit utiliser d'intelligentes stratégies d'et des techniques depour filtrer le faiblelumineux émis par les compagnons planétaires autour des jeunes étoiles brillantesà différentes longueurs d'onde et à diverses époques.Thomas Henning, directeur de l'Institut Max Planck dédié à l'Astronomie et chef de l'équipe, résume ainsi l'aventure scientifique: ?Après plus d'une dizaine d'années consacrées à la fabrication de cet instrument high-tech, SPHERE récolte une moisson de données et découvre des protoplanètes !?